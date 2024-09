Caiado apresenta novos serviços do Ipasgo Saúde

Governador Ronaldo Caiado anuncia novos serviços do Ipasgo Saúde (Foto: André Saddi)

Publicado: 17.09.2024

Nesta segunda-feira (16/09), durante entrevista coletiva no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado apresentou novos serviços do Ipasgo Saúde:

criação de 30 leitos pediátricos exclusivos para o Ipasgo Saúde;

ampliação da rede de atendimento focada no Entorno do Distrito Federal.

Leitos pediátricos

De forma inédita, os beneficiários terão à disposição vagas para tratamento infantil em unidades de referência. Serão 10 UTIs pediátricas, 10 enfermarias e 10 apartamentos no Hospital Infantil de Campinas, em Goiânia.

Em maio deste ano, a instituição já havia firmado parceria com o Hospital e Maternidade Santa Bárbara, que também destina 30 acomodações exclusivas para beneficiários do Ipasgo Saúde

Os dois casos, explicou o presidente do Ipasgo Saúde, Vinícius Luz, contribuem para a solução de um problema histórico de atendimento a gestantes e crianças goianienses ou do interior que migram para a capital em busca de vaga.

“Era uma dificuldade muito grande. Agora, os leitos estão garantidos, aguardando o atendimento dos beneficiários”, disse.

Entorno do DF

Caiado também determinou a criação de uma rede de atendimento em Brasília. A estrutura visa ampliar o suporte a usuários do Ipasgo Saúde que vivem no Entorno do Distrito Federal, demanda que existia desde 2009.

Agora, os cerca de 30 mil beneficiários que moram naquela região contarão com 21 prestadores de serviços e 184 filiais na capital federal que serão credenciados este ano.

“Temos uma massa de servidores públicos que não fazem a adesão ao Ipasgo por não terem atendimento naquela região. Foi uma determinação de Caiado que buscássemos uma rede credenciada satisfatória em Brasília e no Entorno. Estamos chegando a quase 350 pontos de atendimento”, celebrou Vinicius.

A região possui 142 prestadores e 347 pontos de atendimento espalhados por 16 cidades, oferecendo mais suporte ao usuário.