Filme explora trajetória de oito artistas goianos que, por atuarem fora dos grandes centros culturais, promovem a arte em espaços alternativos, como ruas e escolas, em busca da democratização do acesso à cultura em suas comunidades (Foto: Secult-GO)

Publicado: 18.09.2024

Com uma equipe formada integralmente por mulheres goianas, o documentário Arte Marginal estreia nesta quarta-feira (18/09), às 19h, na Casa Hip Hop, em Anápolis. O filme explora a trajetória de oito artistas goianos que, por atuarem fora dos grandes centros culturais, promovem a arte em espaços alternativos, como ruas e escolas, em busca da democratização do acesso à cultura em suas comunidades.

O projeto conta com apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult-GO).

Dirigido por Alba Caldas e produzido pelo Bicho de 7 Cabeças Audiovisual, o documentário abre um importante diálogo sobre representatividade e a ocupação de espaços artísticos.

Arte Marginal

Arte Marginal reúne as vivências de artistas que compartilham suas ricas tradições e cultura, unidos pelo desejo comum de criar um espaço artístico democrático e autossuficiente para sua comunidade.

As sessões contarão com debates e interações com a diretora e equipe, proporcionando um momento de reflexão sobre o impacto do projeto na comunidade local. O município de Planaltina também receberá exibições gratuitas.

A produção foi contemplada ainda pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis 2022.

Serviço:

Estreia do documentário Arte Marginal, em Anápolis

Data: Quarta-feira (18/09/2024)

Horário: 19h

Local: Casa Hip Hop (Rua Floriano Peixoto, 1336, Setor Central, Anápolis – GO)

2ª Exibição:

Data: Sexta-feira (20/09/2024)

Horário: 19h

Local: Cine Sibasolly (Centro Cultural Ulysses Guimarães, Praça Bom Jesus, Anápolis – GO)

Exibição em Planaltina:

Data: Sábado (28/09/2024)Local: Espaço Pé Vermelho (Av. 13 de maio, Praça São Sebastião, quadra 57,

lote 6)

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita

Mais informações: www.bichode7cabecas.org/artemarginaldoc | Redes sociais: @bicho_de_7_cabecas

Contato para imprensa: (62) 99107-6873

