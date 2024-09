Atendimentos on-line representam mais de 80% do total prestado de janeiro a agosto deste ano (Foto: Detran-GO)

Publicado: 24.09.2024

Graças aos investimentos em tecnologia, os usuários têm acesso à maioria dos serviços do Detran-GO sem sair de casa. Eles estão disponíveis pelo Portal Expresso ou pelo aplicativo Detran GO On. De janeiro a agosto deste ano, o Detran de Goiás realizou mais 10,5 milhões de atendimentos digitais foram realizados.

No aplicativo é possível fazer serviços como solicitação de segunda via de CNH, emissão de CRLVe, solicitação de CNH definitiva, comunicado de venda, intenção de venda e outros. Pelo Portal Expresso se consegue, por exemplo, apresentar recurso de multas de 16 diferentes órgãos autuadores. Atualmente, dos 800 recursos interpostos diariamente na autarquia, 400 são feitos on-line.

Atendimentos digitais

Os atendimentos on-line representam mais de 80% do total prestado de janeiro a agosto deste ano. No período, foram 10.587.934 pelo aplicativo Detran GO On e Portal Expresso, 412.340 por telefone, por meio do Disque Detran ( via 154) e 1.749.247 atendimentos presenciais (físicos).

Os números refletem o empenho na digitalização dos serviços com o objetivo de aproximar o Detran-GO dos cidadãos. Só o site da autarquia teve mais de 26 milhões de acessos para consulta ou busca de serviço, sendo o órgão com maior número de atendimentos on-line do estado de Goiás.

A disponibilização de serviços pela internet ajudou a colocar o Governo de Goiás em primeiro lugar no Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital.