Alunos CMPG (Foto: PMGO)

Publicado: 26.09.2024

A Polícia Militar de Goiás divulgou, nesta quarta-feira (25/09), o edital do sorteio de vagas para novos alunos de 82 colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG’s). No formato on-line, a previsão é que o sorteio ocorra de 4 a 6 de novembro deste ano, das 8 às 19 horas.

O edital está disponível no link.

As inscrições para o certame de todas as unidades serão feitas de 7 a 31 de outubro, exclusivamente por meio do número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) no site da instituição.

No período de inscrições, cada CEPMG fica responsável por disponibilizar um dispositivo eletrônico com acesso á internet para que pais e responsáveis legais dos candidatos sem acesso à internet possam fazer o cadastro.