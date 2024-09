Governador Ronaldo Caiado participa de formatura do 18º Curso de Operações de Choque da PM-GO (Fotos: Adalberto Ruchelle)

Publicado: 26.09.2024

“Agora, vocês fazem parte de uma elite”, afirmou o governador Ronaldo Caiado ao participar nesta terça-feira (24/09) da formatura do 18º Curso de Operações de Choque da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). O evento marca a conclusão de 90 dias de intenso treinamento, que formou 39 novos agentes para o Batalhão de Choque, unidade do Comando de Missões Especiais (CME) da PM goiana.

Ministrado nas dependências do BPMChoque, o curso teve início em junho deste ano e ofereceu 435 horas de instrução. Estas foram distribuídas em 20 disciplinas essenciais para a formação especializada dos agentes. Foram 49 inscritos, mas apenas 39 concluíram. São 30 policiais militares de Goiás, dois PMs de Mato Grosso do Sul, dois do Piauí, dois de Santa Catarina; além de dois policiais penais de Goiás e um do Distrito Federal.

Ao pontuar o incentivo à especialização na PM goiana, o governador Ronaldo Caiado disse que para uma segurança pública plena, ela precisa ser contínua.

“Não existe segurança pública que não seja de forma continuada. Pra ela estar bem, tem que ser todos os dias. E é por isso que apoiamos os cursos, para que possamos ter mais batalhões especializados”, declarou. Com de 90 dias de intenso treinamento, 39 novos agentes se formaram para o Batalhão de Choque da PMGO (Foto: Adalberto Ruchelle)

BPM Choque forma policiais de elite

Os agentes agora estão aptos a atuar em operações de controle de multidões, reintegração de posse, policiamento em grandes eventos e operações prisionais, entre outras missões de natureza crítica. Na PM há 7 anos, o cabo Neilton Nunes foi um dos 39 que concluíram o curso.

“Foram três meses de muito esforço e dedicação, mas viver este momento de estar no Choque, onde sempre quis estar, não tem palavra que explique essa sensação”, disse.

Ao parabenizar os formandos, o comandante-geral da PM, coronel Marcelo Granja, enalteceu a principal unidade da corporação, da qual todas as outras forças especiais, como Bope, Giro, Graer e Rotam, nasceram.

“Este é um curso voltado para disciplina, o emprego nas missões principais, mas não podemos manter uma tropa tão bem qualificada aguardando isso. Por isso, realizem a missão secundária, recobrindo a malha protetora por meio do patrulhamento tático”, indicou.

Comandante do CME, o coronel Alexandre Saliba enalteceu a PM por mais um curso.

“É mais uma capacitação que mostra a busca pelo aprimoramento para prover a melhor segurança pública do Brasil”, afirmou.

“Estamos entregando novos homens especializados no combate ao crime organizado. Mais uma vez a Polícia Militar de Goiás faz a integração e leva conhecimento para agentes de Goiás e outros estados”, considerou o Secretário de Segurança Pública de Goiás, Coronel Renato Brum. Formatura do 18º Curso de Operações de Choque da PMGO (Foto: Adalberto Ruchelle)

Sobre o BPMChoque

Subordinado ao Comando de Missões Especiais, o Batalhão de Choque é conhecido como o berço das unidades especializadas da Polícia Militar de Goiás. Desempenha um papel crucial no apoio tático e estratégico à segurança pública no estado.