Última edição das Cavalhadas de Niquelândia foi realizada em 1994: cidade retorna ao circuito em evento com programação especial (Fotos: Secult Goiás)

Publicado: 27.09.2024

As tradicionais Cavalhadas de Niquelândia voltarão a ser realizadas neste sábado (28/09), após um intervalo de 30 anos. O evento, uma realização da Prefeitura Municipal, com o apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-GO), começará às 16 horas no Estádio Ary Valadão. Niquelândia está localizada a cerca de 300 quilômetros da capital, no Norte Goiano.

Os preparativos para as Cavalhadas começaram no início do ano, com ensaios e troca de experiências com cavaleiros de outras regiões. Em articulação com municípios parceiros, Niquelândia preparou uma programação especial para a retomada da festividade. Além da encenação das batalhas entre mouros e cristãos, o evento terá ações de educação patrimonial e retomada de práticas comunitárias.

Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, o ingresso de Niquelândia no Circuito das Cavalhadas reforça o compromisso do Governo de Goiás com a cultura e a história do povo goiano.

“Este é um momento de celebração e renovação das nossas tradições. As Cavalhadas de Niquelândia resgatam mais um capítulo da nossa cultura e também fortalecem os laços comunitários e atraem turistas. É uma vitória para todos que amam e valorizam nossa herança cultural”, comemora.

Em 2024, 15 cidades participam do Circuito das Cavalhadas. O Governo de Goiás investiu R$ 4,4 milhões na iniciativa, incentivando, com segurança e estrutura adequadas, um dos mais belos espetáculos a céu aberto do País.

Herança que se perpetua

As Cavalhadas são uma representação tradicional das batalhas medievais entre cristãos (vestidos de azul) e mouros (trajados de vermelho). A manifestação é inspirada no livro Carlos Magno e Os Doze Pares da França, que narra a luta do guerreiro cristão contra os sarracenos, de religião islâmica.

No Brasil, há registro da encenação desde o século XVII, geralmente durante as festas do Divino nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em Goiás, as Cavalhadas são realizadas há mais de 200 anos, unindo religiosidade e cultura. As festividades contribuem para a valorização do patrimônio imaterial do estado, com o fortalecimento do fluxo turístico e econômico das cidades.

Serviço

Assunto: Cavalhadas de Niquelândia

Quando: Sábado (28/09), às 16h

Onde: Estádio Ary Valadão

