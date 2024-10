Um torcedor que agrediu racialmente o atacante do Real Madrid Vinícius Jr. e o jogador do Villarreal Samuel Chukwueze em dois jogos no estádio do Mallorca no ano passado foi considerado culpado e recebeu uma sentença de prisão suspensa, informou o Real Madrid nesta quinta-feira.

O agressor, que não teve o nome divulgado no comunicado do clube, teve sua sentença de 12 meses suspensa depois de pedir desculpas em uma carta a Vinícius e fazer um treinamento contra a discriminação.

Ele também foi proibido de entrar em estádios por três anos.

“Esta é a terceira condenação criminal proferida nos últimos meses por insultos racistas recebidos por jogadores do Real Madrid”, disse o clube. “O Real Madrid… continuará trabalhando para proteger os valores do clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte.”

Os insultos contra Vinícius e Chukwueze ocorreram no estádio Son Moix, em Palma, capital de Maiorca, com duas semanas de diferença.

No jogo entre Mallorca e Real Madrid, os torcedores puderam ser ouvidos em um vídeo chamando o jogador brasileiro de macaco. Ele tem denunciado com veemência o racismo em partidas de futebol na Espanha.

Um menor que insultou racialmente o meio-campista do Real Aurelien Tchouameni, em abril deste ano, também pediu desculpas e demonstrou arrependimento, informou o clube. O jovem foi banido dos estádios por um ano, participará de atividades educacionais propostas pela promotoria e pagará uma multa.