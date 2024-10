Projetos dos Mercadões foram concebidos para garantir condições dignas de trabalho e higiene, proporcionando um ambiente agradável para compras (Imagem: SIC)

Publicado: 04.10.2024

O Governo de Goiás encerrou nesta quarta-feira (02/10) o processo licitatório para escolha da empreiteira responsável pela construção do terceiro Mercadão Goiano, em Valparaíso de Goiás. A empresa que construirá o empreendimento, financiado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e Goiás Social, é a construtora Elmo Engenharia.

A previsão para a assinatura da ordem de serviços e início das obras é de 30 dias.

“Este mercadão é uma oportunidade de transformar a economia de Valparaíso, oferecendo um espaço digno para nossos feirantes e valorizando a produção local”, destaca o secretário Joel de Sant’Anna Braga Filho, titular da SIC.

Com um investimento de R$ 41,8 milhões, provenientes do Fundo de Proteção Social do estado de Goiás (Protege), o Mercadão Goiano de Valparaíso terá ainda uma unidade do Vapt-Vupt, além de outros serviços públicos.

Também proporcionará capacitação para empreendedores locais, bem como a promoção da gastronomia local, atraindo turistas, de modo a contemplar toda a população do entorno do Distrito Federal com uma infraestrutura de ponta e utilização de energia solar para alimentar os negócios.

Projeto do 3º Mercadão Goiano em Valparaíso de Goiás (Imagem: SIC)

Mercação Goiano

Valparaíso de Goiás será o terceiro município do Entorno a receber um Mercadão Goiano, após Águas Lindas de Goiás, que está com as obras em um estágio avançado; e Santo Antônio do Descoberto, que iniciou as construções em agosto. A previsão é que, no total, a iniciativa contemple sete cidades, com investimento de R$ 259 milhões.

Com 303 expositores previstos e quase 8,8 mil metros quadrados distribuídos em dois pisos, esses espaços prometem oferecer uma ampla gama de produtos, garantindo dignidade e prosperidade para os comerciantes e a comunidade local.

Desse modo, garantem condições dignas de trabalho e higiene, proporcionando um ambiente agradável para compras e interações sociais em locais que eram historicamente ignorados pelo poder público.

Editado por Agatha Couto via Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiá