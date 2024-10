Seinfra-GO e Codego autorizaram início das obras das cinco empresas selecionadas para instalação na Plataforma Logística Multimodal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DaiaPlam) (Foto: SIC-GO)

Publicado: 09.10.2024

A Secretaria da Infraestrutura da Goiás (Seinfra) e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) autorizaram o início das obras das cinco empresas selecionadas para instalação na Plataforma Logística Multimodal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DaiaPlam). Em sessão pública, representantes legais de cinco das seis classificadas no primeiro edital de licitação escolheram 101 mil m², de 850 mil m² disponibilizados.

Nesta primeira etapa, as empresas selecionadas atendem aos critérios estabelecidos no edital. Apenas um representante não compareceu à sessão pública e, consequentemente, foi desclassificado. As demais podem iniciar de imediato as obras de implantação, a partir da formalização do contrato.

Com 1,7 milhão de m², a área da DaiaPlam tem capacidade para receber até 100 indústrias, com expectativa de gerar 20 mil novos empregos diretos e indiretos para Goiás.

“Estamos muito otimistas com o interesse das empresas. Vamos antecipar todos os procedimentos possíveis para que os empresários possam começar a instalação o quanto antes e, assim, gerarmos mais desenvolvimento econômico para Goiás”, afirmou o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales.

Em breve, o segundo certame será divulgado para que outros investidores possam se instalar nas áreas restantes.

“Já estamos abrindo um novo procedimento para que aquelas empresas que, eventualmente não tenham sido oportunizadas a participar desse primeiro processo possam, agora, estruturar sua participação e apresentar suas propostas”, anunciou o secretário.

O presidente da Codego, Francisco Júnior, ressaltou ainda a maneira inovadora de seleção das empresas.