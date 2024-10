Publicado: 09.10.2024

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega, nesta semana, 360 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social nos municípios de Monte Alegre de Goiás (106), Mambaí (30), Abadiânia (174) e Alvorada do Norte (50).

As entregas têm início em Monte Alegre de Goiás, às 9h desta terça-feira (08/10). Na quarta-feira (09/10), Mambaí; quinta-feira (10/10), Abadiânia; e sexta-feira (11/10), Alvorada do Norte.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa está ativo em 99 municípios goianos e já beneficiou mais de 62 mil famílias desde que sua criação, em 2021.

“O Aluguel Social é um programa do Governo de Goiás idealizado para reduzir o impacto do aluguel no orçamento de famílias mais vulneráveis. O beneficiário recebe 18 parcelas de R$ 350, valor que deve ser destinado exclusivamente ao pagamento do aluguel”, explica Baldy. Segundo ele, esse trabalho será intensificado no mês de outubro.

Aluguel Social

De acordo com o titular da Seinfra, Pedro Sales, são critérios para receber o benefício estar inscrito no CadÚnico federal, morar há pelo menos três anos no município e não ter casa própria.