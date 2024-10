Participantes do Parlamento Juvenil do Mercosul na última edição (Foto: MEC)

Publicado: 09.10.2024

Estão abertas as inscrições para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM), uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que visa promover o protagonismo juvenil. O programa é voltado para alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio de escolas públicas, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de novembro.

Os jovens terão a oportunidade de participarem de debates sobre educação, direitos humanos, mudanças climáticas e integração regional. O processo seletivo reunirá estudantes de todo o Brasil, incluindo os goianos, que representarão seus estados em discussões regionais e internacionais.

No total, 81 jovens serão escolhidos, três de cada unidade da federação, para uma etapa preparatória em nível nacional e, posteriormente, para um encontro internacional em Foz do Iguaçu, em agosto de 2025.

Confira aqui o edital.

O tema desta edição é Integração regional e as mudanças climáticas (Imagem: Divulgação)

Seleção

Para participar, os candidatos devem cumprir alguns requisitos, como ter boa presença e rendimento escolar, além de apresentar um projeto original que estimule a participação juvenil no ambiente escolar. O estudante deve elaborar um projeto com a orientação de um professor e será um dos critérios de avaliação.

Estudantes negros, indígenas, quilombolas e com deficiência terão 50% das vagas reservadas.

A seleção será realizada em fases. Na primeira, cada estado selecionará seis projetos, que passarão por uma votação popular eletrônica, em fevereiro de 2025. Os 81 finalistas participarão de um curso de formação em Brasília, onde serão capacitados para atuarem como parlamentares juvenis e desenvolverem habilidades como argumentação e cidadania responsável.

Inscrições estão abertas no link.