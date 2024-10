38 mamógrafos estão em funcionamento nas unidades estaduais de saúde e nos municípios (Foto: Iron Braz)

Publicado: 09.10.2024

A Secretaria da Saúde (SES-GO) realiza a campanha Outubro Rosa – Goiás Todo Rosa. A ideia é conscientizar mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, principalmente aquelas a quem, pelas diretrizes brasileiras, recomenda-se o exame de mamografia a cada dois anos na faixa etária entre 50 e 69 anos.

Para este ano, a campanha do Estado realiza, de 14 a 18 de outubro, o programa de Redução da Fila de Mamografias, com a Semana de Portas Abertas nas policlínicas, que atenderá mulheres que aguardam na fila e também aquelas que chegam por demanda espontânea.

Policlínicas oferecem exames de mamografia

A previsão é de que sejam realizados 40 exames por dia em cada policlínica estadual, em Posse, Goianésia, Quirinópolis, Formosa, Goiás e São Luís de Montes Belos.

“A melhor maneira de combater o câncer de mama é com o exame e o diagnóstico precoce, por isso reforçamos tanto, não somente neste mês, mas como uma ação contínua”, aponta o secretário de Estado da Saúde, Rasível Santos.

Em Goiás, há 38 mamógrafos em funcionamento em unidades estaduais e nos municípios.

“Não faltam mamógrafos para a realização dos exames, o que precisa mesmo é informação e que as mulheres entendam que podem ir a uma das policlínicas ou na Atenção Primária para poder realizar o exame pelo SUS. O diagnóstico precoce salva vidas”, pontua a superintendente de Políticas e Atenção Integral à Saúde, Paula Santos Pereira. Em Goiás, há 38 mamógrafos em funcionamento em unidades estaduais e nos municípios (Foto: Iron Braz)

Casos

Levantamento do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, entre 2023 e 2025, surgirão no Brasil mais de 73 mil novos casos da doença, risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres – em Goiás são mais de 1,9 mil novos casos. Considerando apenas os tipos de câncer não melanoma de pele, o de mama continua sendo o mais prevalente no país.

Goiás, em 2023, registrou 1.435 casos da doença. Este ano, já são 551 mulheres com esse tipo de câncer e 373 mortes registradas. Em 2023, os óbitos somaram 634 casos.