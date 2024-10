Ao anunciar novo plano de carreira, Caiado agradece dedicação dos professores estaduais: “vocês cuidam da educação das crianças, e eu cuido de vidas” (Foto: Romullo Carvalho)

Publicado: 15.10.2024

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira (14/10), uma reestruturação da carreira dos professores da rede pública estadual, que entrará em vigor a partir de 2025. Somente no primeiro ano de vigência, o investimento do Governo de Goiás para atualização do plano de cargos e salários da categoria será superior a R$ 850 milhões.

“Foram reajustes pensados com dedicação e responsabilidade. Tudo que está colocado aqui será cumprido”, garantiu Caiado.

O objetivo é valorizar a carreira do professor e corrigir possíveis distorções ocorridas nos últimos anos. A proposta inclui reajustes de salário a partir de 9,59%, além de aumento nas gratificações. O projeto de Lei será enviado para apreciação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

“Não trabalho com oportunismo, populismo ou demagogia. Vocês cuidam da educação das crianças, e eu cuido da vida das pessoas”, frisou o governador.

O governador lembrou que, quando assumiu o Estado, havia dívidas bilionárias e salários atrasados, inclusive dos professores. À época, economistas afirmaram ser impossível promover planos de cargos e carreiras devido a esse cenário.

No entanto, o equilíbrio financeiro alcançado nos últimos anos permitiu avanços graduais para servidores da educação, “auxiliando no que era possível”, até a completa reestruturação de carreira.

A secretária da Educação, Fátima Gavioli, explicou que a atualização do plano de cargos e salários dos docentes é fruto de seis meses de diálogo entre as Secretarias de Educação, Economia, Governadoria, Administração, Casa Civil e a Procuradoria-Geral do Estado.

“É difícil governar dentro de um regime de recuperação fiscal. A gente quer ser justo, sem ser irresponsável”, disse sobre o esforço conjunto para contemplar os professores. Proposta anunciada por Caiado inclui reajustes de salário a partir de 9,59%, além de aumento nas gratificações (Foto: Romullo Carvalho)

Reestruturação da carreira dos professores da rede estadual

A partir de 2025, professores de nível PIII terão reajuste entre 9,59% e 20,99%, a depender das letras de cada um. Já para os PIV, a correção será de 10,45%. Isso quer dizer que um docente PIII em início de carreira receberá R$ 5.068,23, enquanto a remuneração do PIII com a letra G será de R$ 5.707,65. O PIV terá salário a partir de R$ 5.442,31, subindo para R$ 7.181,01 com a letra O.

Outra mudança diz respeito ao reajuste na gratificação de regência destinada aos professores que atuam em sala de aula. Nesse caso, terá acréscimo de 80%, saindo de R$ 1.111,54 para R$ 2 mil. Já os coordenadores pedagógicos que cumprem carga horária de 40 horas semanais receberão gratificação de R$ 1.260.

Ao progredir de um nível para outro, o vencimento dos cargos de professores das classes III será acrescido de 2% sobre o valor do nível anterior, retornando à carreira que existia anteriormente. Essa progressão será automática. O projeto também renova, para o ano de 2025, o pagamento do bônus por produtividade a todos os servidores lotados na Secretaria de Educação.

O vice-governador Daniel Vilela afirmou que os professores têm sido pilares na construção de um ensino de qualidade, e que Caiado reconhece tal protagonismo.

“Ao anunciar essa reestruturação da carreira, dizemos em alto e bom som o quanto esse governo tem como prioridade o investimento na educação”, argumentou ao citar os avanços conquistados nos últimos anos, desde melhoria de instalações físicas das escolas até o desenvolvimento de programas pedagógicos inovadores e, agora, a valorização profissional.

Convocação antecipada

Ainda no evento, o Governo de Goiás anunciou uma antecipação da data de convocação de cerca de 1,3 mil aprovados no último concurso da educação. De acordo com o edital, esse chamamento poderia ser feito até 2026, mas será realizado em novembro de 2025.