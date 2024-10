Entorno do DF lidera entregas no PAA Goiás

Governo de Goiás adquire os produtos por meio da modalidade Compra com Doação Simultânea, ao valor de até R$ 15 mil, diretamente do agricultor familiar (Foto: SEDF-GO)

Publicado: 17.10.2024

A Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (RME) é destaque no Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Goiás) , segundo dados apresentados pela superintendente de Produção Rural da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa), Patrícia Honorato.

“O Entorno é a região que mais contribui para o PAA”, afirmou Patrícia, enfatizando o empenho dos agricultores familiares dos municípios.

A superintendente destacou, em especial, as cidades de Formosa e Planaltina, que contam, respectivamente, com 154 e 52 projetos inscritos.

A secretária do Entorno do DF (SEDF-GO), Caroline Fleury, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento sustentável.