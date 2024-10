Segunda edição da feira #NoEntornoTem será realizada nos dias 9 e 10 de novembro, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, em Brasília (Foto: Sedf-GO)

Publicado: 17.10.2024

A 2ª edição da feira #NoEntornoTem será realizada nos dias 9 e 10 de novembro, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, em Brasília.

O evento, que reunirá as 13 cidades da Região Metropolitana do Entorno do DF, promete ser ainda mais grandioso neste ano. Para garantir o sucesso da feira, os secretários de Cultura e Turismo dos municípios participantes participaram de uma reunião online nesta terça-feira (15/10) para definir os últimos detalhes.

O evento do Governo de Goiás ocorre por meio da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Sedf-GO). Paricipam do evento os municípios de:

Abadiânia,

Alexânia,

Águas Lindas,

Cidade Ocidental,

Cocalzinho,

Cristalina,

Formosa,

Luziânia,

Novo Gama,

Padre Bernardo,

Planaltina de Goiás,

Santo Antônio do Descoberto

e Valparaíso

#NoEntornoTem

Neste ano, a feira terá 1.000 metros quadrados de área coberta, adaptada para o período chuvoso, e um palco de 6×4 metros para apresentações culturais. Cada cidade terá seu próprio estande e as tendas laterais irão abrigar os artesanatos locais e a praça de alimentação.

A programação inclui uma rua do lazer com atividades para crianças e um desfile de moda, destacando criações de produtores locais.

Entrada na feira será gratuita e todos os shows terão acesso livre (Fotos:Sedf-GO)

“Queremos mostrar o que chamamos de ‘ouro em pó’ de cada município, valorizando suas peculiaridades e talentos”, afirmou a secretária do Entorno, Caroline Fleury.

O gerente de Coordenação de Projetos do Entorno da Sedf-GO, Fábio Peres, reforçou que o setor agro será uma atração à parte, com produtos exclusivos que destacam todo o potencial da região.

A entrada na feira será gratuita e todos os shows terão acesso livre.

“Apesar do momento político pós-eleitoral, a expectativa é de união e um evento ainda mais bonito que na primeira edição”, destacou Fleury.

O secretário de Cultura e Turismo de Santo Antônio do Descoberto, Brenno Rhudini, comemorou a realização de mais uma edição.

“Com certeza será um sucesso”, falou.

Com um formato estratégico, o evento visa fomentar a cultura, o turismo e a economia local, além de promover a identidade da região e atrair investimentos para o Entorno do DF.