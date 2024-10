Movimento histórico une grupos adversários em prol da valorização da advocacia. Eleições ocorrerão de forma 100% digital no próximo dia 19 de novembro

Publicado: 18.10.2024

Um movimento inédito acaba de ser registrado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Anápolis: a aliança na chapa “Compromisso e União para Avançar”. O grupo, fruto da união das três últimas chapas que concorreram à direção da subseção local nas últimas eleições, marca um momento de convergência e busca de fortalecimento da classe.

A união entre advogados até então em lados opostos traz uma mensagem de consenso e promete inaugurar uma nova fase na política classista. O registro da chapa aconteceu na sede da OAB Anápolis com a presença de expressivo número de advogados. A chapa, por enquanto “única”, terá como candidato a reeleição o atual presidente Samuel Santos.

Aliança histórica

O nome da chapa não foi escolhido por acaso. “Compromisso e União para Avançar” une simbolicamente as principais propostas das chapas anteriores. A chapa “Compromisso”, liderada pelo advogado Dr. Regis Davidson, a “União”, de Dr. Jeová Júnior, e a chapa “Avança”, com Samuel Santos à frente, que disputaram as últimas eleições, agora compõem um bloco único.

De acordo com Samuel Santos, a junção das forças é um reflexo da conciliação de pensamentos e da busca por uma advocacia mais forte e representativa. “Essa união nunca havia acontecido antes na história da OAB de Anápolis. Grupos que outrora estavam em lados diferentes agora decidiram caminhar juntos, mostrando que a unidade é essencial para lutar por respeito, valorização e pelos direitos e prerrogativas da nossa profissão”, destacou ele.

Avanços

Para os integrantes das chapas adversárias que disputaram as eleições anteriores, a composição única representa não só um marco histórico, mas também uma oportunidade para fortalecer a advocacia local. “A ideia central é que uma advocacia unida terá mais força para fazer frente às demandas da classe e para promover avanços no âmbito institucional”, salientou Jeová Viana Júnior.

O objetivo da chapa é garantir uma maior representatividade para os advogados de Anápolis, abrindo portas para melhorias em áreas como direitos profissionais, prerrogativas e condições de trabalho. “A expectativa é que, com uma única voz, a subseção tenha mais influência nas decisões estaduais e nacionais”, declarou Régis Davidson.

Eleição digital

Outro aspecto inovador das eleições deste ano será o processo de votação 100% digital. No dia 19 de novembro, os advogados de Anápolis deverão utilizar um aplicativo específico para votar. A tecnologia promete facilitar o processo, garantindo praticidade e segurança.

Para participar, os advogados precisam se cadastrar e atualizar suas informações no sistema da OAB. No dia da eleição, eles receberão um link exclusivo para exercer seu direito de voto. Essa transição para o ambiente digital também reflete o compromisso da chapa com a modernização e a eficiência dos processos internos da OAB.

Grande acordo

A formação da chapa “Compromisso e União para Avançar” representa um movimento de renovação política classista e uma aposta em uma nova era para a advocacia de Anápolis. Com a união de lideranças que outrora disputaram o cargo de forma independente, a OAB local dá um passo significativo em direção à coesão e ao fortalecimento institucional.

O grupo se coloca como defensor dos direitos e das prerrogativas da advocacia, entendendo que a unidade entre os advogados é o melhor caminho para alcançar esses objetivos. “Estamos iniciando uma nova era, onde a advocacia unida tem mais voz e mais vez”, concluiu Samuel, que encabeça a chapa concorrendo à reeleição.