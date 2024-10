Evento destaca empreendedorismo, inovação e oportunidades de negócios em Goiás*

Publicado: 18.10.2024

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA receberá, entre os dias 29 e 31 de outubro, a Feira do Empreendedor, que será realizada no Ginásio Poliesportivo da instituição. O evento é uma iniciativa do Sebrae Goiás, universidade e a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), e tem como objetivo promover o empreendedorismo e fomentar oportunidades de negócios na região.

Além de Anápolis, a Feira do Empreendedor de 2024 será realizada em outros oito municípios goianos: Jussara, Anicuns, Jaraguá, Jataí, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás e Catalão, contemplando todas as regionais do Sebrae no estado. O evento visa fortalecer a economia local e incentivar a troca de experiências entre empreendedores, além de apresentar inovações tecnológicas e novas oportunidades de negócio.

Diversidade e capacitação

Em Anápolis, a expectativa é de que a Feira do Empreendedor ofereça quase 100 estandes para exposição e comercialização de produtos, incluindo 20 da área de artesanato, além de uma praça de alimentação. Ao longo dos três dias de evento, haverá palestras, workshops, atendimento especializado, painéis de inovação, mesas de soluções do Sebrae e uma rodada de pitch empresarial.

Para o reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes, o evento representa uma oportunidade única para a comunidade acadêmica se conectar ao mundo do empreendedorismo. “A Feira do Empreendedor, realizada em nossa instituição, proporciona aos nossos acadêmicos a chance de aprender diretamente sobre o mercado, inovação e as competências essenciais para o sucesso no mundo dos negócios. Essa é uma oportunidade valiosa de aproximação entre o conhecimento acadêmico e a prática empreendedora”, destacou o reitor.

O presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE), Augusto Cesar Rocha Ventura, ressaltou o compromisso da organização em apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento da sociedade e o empreendedorismo. “A Associação Educativa Evangélica, como mantenedora da UniEVANGÉLICA, tem orgulho de apoiar o Sebrae em projetos como este, que beneficiam diretamente a comunidade e impulsionam o crescimento econômico. Temos sempre o compromisso de promover ações que incentivem o empreendedorismo em todas as nossas mantidas”, afirmou.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis- ACIA, Luiz Cláudio Ledra, destaca que o evento trará o fortalecimento das micro e pequenas empresas para o município de Anápolis e a consolidação da parceria com o Sebrae e UniEvangelica. “Os empresários terão a oportunidade de se capacitarem, fazer networking, expor produtos e servições, estarem mais próximos à universidade, mas principalmente se capacitarem. O Sebrae é parceiro de primeira ordem e temos o orgulho de juntos trabalharmos no desenvolvimento empresarial e do nosso município”.

Empreendedorismo

Ewerton Costa, analista do Sebrae na Regional Centro-Leste, destacou a relevância do evento para a comunidade empresarial local. “Serão três dias de imersão no mundo do empreendedorismo, com capacitações, painéis de inovação e uma arena com estandes para que os empreendedores possam expor e comercializar seus produtos. A Feira do Empreendedor oferece a oportunidade ideal para os participantes se conectarem, adquirirem conhecimento e encontrarem soluções inovadoras para seus negócios”, explicou Ewerton.

O evento contará com atrações como palestras sobre marketing digital, inovação e inteligência emocional para alta performance, além de atendimento especializado em áreas como finanças e marketing para microempreendedores. A abertura oficial da Feira do Empreendedor em Anápolis será no dia 29 de outubro, às 19h.

Serviço:

Feira do Empreendedor em Anápolis

Data: 29 a 31 de outubro

Local: UniEVANGÉLICA – Universidade Evangélica de Goiás

Endereço: Av. Universitária, s/n – Cidade Universitária, Anápolis – GO

Hora: 14h às 22h

Inscrições: https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/173476268-feira-do-empreendedor-de-anapolis