Governo de Goiás vai investir na criação do Centro de Excelência em Genética e Genômica, em parceria com a PUC Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), deu um novo passo rumo à vanguarda científica com a criação do Centro de Excelência em Genética e Genômica (CEGGen), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

Para a implementação do projeto vão ser repassados pelo estado R$ 15 milhões ao longo de cinco anos, com o objetivo de impulsionar pesquisas inovadoras em saúde humana e animal, agricultura sustentável e conservação da biodiversidade.

A estrutura será instalada na Área I da PUC Goiás, no Setor Universitário, com previsão para começar as obras em 2025.

"A criação deste Centro reforça o compromisso do Governo de Goiás em unir ciência e inovação para enfrentar desafios em saúde, agricultura e conservação ambiental. A unidade será fundamental para transformar avanços científicos em benefícios concretos para a população, fortalecendo Goiás como referência em pesquisa aplicada e desenvolvimento sustentável", destaca Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo. Presidente da Fapeg, Marcos Arriel, ressaltou a relevância da iniciativa para o estado

O presidente da Fapeg, Marcos Arriel, ressaltou a relevância da iniciativa para o estado, destacando o papel estratégico dos centros de excelência criados com o apoio do governo estadual.

“Essas unidades devem gerar novas tecnologias que impactem diretamente a sociedade, trazendo benefícios tangíveis para a população”, afirmou Arriel.

Segundo ele, a criação do CEGGen reforça o compromisso do Governo de Goiás com o desenvolvimento científico, especialmente em áreas sensíveis como a saúde pública e a segurança alimentar.

Marco no avanço científico e tecnológico

De acordo com a reitora da PUC, Olga Ronchi, o CEGGen será um marco no avanço científico e tecnológico em Goiás, e deverá se tornar uma referência no país.

"O centro já nasce com um ecossistema colaborativo, envolvendo pesquisa, ensino, inovação e extensão, e contará com parcerias nacionais e internacionais, além do apoio imprescindível da Fapeg", ressalta. Reitora da PUC Goiás, Olga Ronchi, destacou apoio imprescindível do Governo de Goiás na criação do CEGGen

O CEGGen será o sétimo centro de excelência em operação no estado, e pretende, após o período de cinco anos de fomento, se tornar autossustentável por meio da prestação de serviços à comunidade e ao setor privado. Entre suas principais ações estão a criação de biobancos e biorrepositórios, a capacitação de profissionais especializados e a implementação de tecnologias de sequenciamento genômico.

“Esse será um centro multiusuário e multiprofissional, capaz de atender as demandas de forma mais rápida e eficiente”, afirma a coordenadora do CEGGen, professora Mariana Telles.

A infraestrutura permitirá também avanços no diagnóstico molecular e citogenético, contribuindo para o monitoramento de espécies patogênicas e para a conservação ambiental do Cerrado, fortalecendo a bioeconomia local e o desenvolvimento sustentável da região.

Estrutura será instalada na Área I da PUC Goiás, no Setor Universitário, com previsão de início das obras para 2025

“A transferência de tecnologia é uma prioridade, e queremos que os resultados dessas pesquisas beneficiem diretamente a sociedade”, pontua Arriel.

Com a criação do CEGGen, Goiás consolida sua posição como um importante polo de pesquisa em genética e genômica no Brasil, promovendo avanços que impactarão diretamente a saúde, a agricultura e a preservação ambiental, com resultados que devem beneficiar tanto o setor produtivo quanto a sociedade em geral.