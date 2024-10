Sorteio de casas a custo zero em Inaciolândia, Rio Quente, Buritinópolis, Heitoraí, Mossâmedes, Damianópolis e Panamá (fotos: Edgard Soares/Octacílio Queiroz)

Publicado: 23.10.2024

O Goiás Social sorteia 276 casas a custo zero em sete municípios ao longo desta semana. O sorteio teve início na segunda-feira (21/10), por Inaciolândia (30 unidades habitacionais), Rio Quente (49 UH) e Buritinópolis (49 UH).

Todos os sorteios são realizados de forma on-line e podem ser acompanhados pelo canal da Agehab no Youtube @agehabgoias.

Sorteios

Nesta terça-feira (22/10), foi a vez de Heitoraí (30 UH) e Mossâmedes (50 UH). Damianópolis (30 UH) será na quarta-feira (23/10), às 9h. Por fim, o município de Panamá terá o sorteio de 38 UH na sexta-feira (25/10), às 14h.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, as obras nestes municípios estão em fase de conclusão. “Na sequência, as famílias sorteadas devem apresentar os documentos comprovando que se encaixam nos requisitos”, relata Baldy.

Renda familiar de até um salário mínimo, vínculo com o município de, pelo menos, três anos (de acordo com cada edital), além de registro atualizado no CadÚnico são alguns dos critérios básicos. Ele explica que, no caso de algum sorteado titular não conseguir ultrapassar essa etapa, será chamado o cadastro reserva.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, diz que o programa de casas a custo zero que já está presente em 145 cidades.

“Não existe em nenhum outro lugar do país um programa de habitação social como este e ele vai contemplando cada vez mais famílias em nosso Estado”, destaca Sales.

Segundo ele, a meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado é para que 10 mil famílias recebam moradias totalmente de graça até o final de 2026.

Serviço

Quando: de 21 a 25/10, segunda a sexta-feira

Onde: Youtube.com.br/agehabgoias