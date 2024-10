Recursos serão destinados a fomentar até 44 bolsas ou até atingir o valor do investimento previsto no edital, reforçando o compromisso do estado com o desenvolvimento científico e a inovação (Foto: Banco de Imagens Freepik)

Publicado: 24.10.2024

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), lançou na última sexta-feira, dia 18, a chamada pública 28/2024, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR), para a seleção de pesquisadores doutores.

O investimento total será de R$ 10,2 milhões, distribuídos em três modalidades de bolsas, com o objetivo de fortalecer a pesquisa científica e tecnológica no estado de Goiás.

Com apoio direto do Governo de Goiás, por meio da Fapeg, o programa visa atrair doutores desvinculados do mercado de trabalho para instituições de ensino superior, institutos de pesquisa e empresas públicas e privadas que atuem na inovação.

Os recursos serão destinados a fomentar até 44 bolsas ou até atingir o valor do investimento previsto no edital, reforçando o compromisso do estado com o desenvolvimento científico e a inovação.

“Essa ação é mais um exemplo da visão do Governo de Goiás de fomentar a ciência e a tecnologia como motores de crescimento e competitividade,” destaca o presidente da Fapeg.

A chamada está aberta até 22 de novembro e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Sparkx-Fapeg sparkx.fapeg.go.gov.br. A duração das bolsas será de 36 meses, e os valores variam de acordo com o tempo de obtenção do título de doutorado, indo de R$ 5.250,00 a R$ 7.750,00.

Foco no fortalecimento regional e na interiorização

O edital destaca dois eixos de atração de pesquisadores: a regionalização e a interiorização. O primeiro visa trazer doutores de outras regiões do Brasil e de outros países para instituições na Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis.

Já a vertente de interiorização tem como objetivo atrair doutores já radicados em Goiás para instituições fora da área metropolitana de Goiânia, promovendo o fortalecimento de grupos de pesquisa no interior do estado – uma prioridade estratégica para Goiás.

Do total de R$ 10,2 milhões investidos, a maior parte (R$ 8,9 milhões) será destinada pelo CNPq ao pagamento das bolsas e benefícios como auxílio-instalação e deslocamento.

A Fapeg complementará com R$ 1,36 milhão para custear despesas adicionais, como um auxílio de até R$ 50 mil para projetos desenvolvidos em instituições de ensino e pesquisa. Nos casos em que o projeto for realizado em uma empresa, o auxílio financeiro será de contrapartida da própria empresa acolhedora.

Prioridades estratégicas

A seleção dos projetos dará prioridade àqueles alinhados com as áreas estratégicas definidas pelo Governo de Goiás, como Tecnologia da Informação, Energias Renováveis, Mineração, Biotecnologia, Saúde, e a Biodiversidade do Cerrado. A interiorização da ciência e a promoção de novos grupos de pesquisa também estão no centro das metas estabelecidas para esse programa.

Acesse aqui o edital