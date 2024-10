Evento reunirá empresários, artistas e o público em geral para promover a economia e a cultura local

Publicado: 25.10.2024

A cidade de Anápolis se prepara para sediar o Salão de Negócios dos Empreendedores, evento que promete impulsionar o empreendedorismo local e regional, reunindo empresários, empreendedores, artistas e a comunidade em um ambiente dinâmico e interativo. Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), em parceria com o Sebrae e a UniEVANGÉLICA, o salão ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2024 no Ginásio da UniEVANGÉLICA, com entrada gratuita e uma programação repleta de atividades.

De acordo com Luiz Carlos Ledra, presidente da ACIA, o evento será “uma oportunidade de ouro para que os empreendedores locais exponham suas ideias e produtos, além de aprimorarem seus conhecimentos com as palestras e minicursos oferecidos.” A expectativa é que o Salão de Negócios contribua significativamente para o desenvolvimento econômico da cidade, ao conectar empresários, artistas e consumidores em um único espaço.

Com a economia passando por transformações constantes, o evento vem em um momento crucial para os empreendedores de Anápolis e região. Sérgio Monturil, gerente regional do Sebrae, destaca a relevância do Salão de Negócios para fomentar o desenvolvimento de novas ideias e negócios: “Estamos vivendo um período de mudanças rápidas no mercado, e eventos como esse são essenciais para que os empreendedores se adaptem e prosperem. Nossa missão é oferecer ferramentas que aumentem a competitividade e a sustentabilidade dos negócios locais.”

Durante os três dias de evento, os participantes terão acesso a palestras e minicursos focados em temas estratégicos como inovação, marketing, finanças e gestão empresarial. Esses conteúdos foram pensados para capacitar os empresários, proporcionando conhecimentos que os ajudem a enfrentar os desafios do mercado e a manter seus negócios em constante evolução.

Oportunidade para fortalecer a economia local

O Salão de Negócios também visa promover a economia de Anápolis por meio da exposição e comercialização de produtos e serviços. Empresas de pequeno porte dos mais diversos segmentos terão a oportunidade de expor seus produtos em estandes padronizados, promovendo suas marcas e ampliando suas redes de contatos. Além disso, o público poderá adquirir produtos diretamente dos expositores, fortalecendo a economia local e gerando novas oportunidades de negócios.

“Queremos criar um ambiente de negócios onde as micro e pequenas empresas tenham visibilidade e possam encontrar novos clientes e parceiros. Essa é uma das grandes vantagens de um evento como o Salão de Negócios”, explica Monturil.

Os participantes também terão acesso a estandes informativos sobre linhas de crédito e projetos ligados às microempresas, uma oportunidade valiosa para quem busca financiamento para expandir ou aprimorar seu negócio.

SANARTE: Valorização da arte e da cultura local

Outro destaque do evento é o espaço SANARTE, voltado para a exposição e venda de obras de arte e peças de artesanato produzidas por artistas e artesãos locais. O objetivo é valorizar e promover a cultura regional, dando visibilidade aos talentos da cidade e contribuindo para a preservação das tradições culturais de Anápolis.

“A arte e o empreendedorismo andam de mãos dadas. Queremos que o Salão de Negócios seja um lugar não apenas de transações comerciais, mas também de expressão cultural e artística”, afirma Carlos Hassel Mendes, reitor da UniEVANGÉLICA. O SANARTE será uma oportunidade única para que os artistas locais exponham e comercializem suas criações, conectando-se diretamente com o público e promovendo a cultura de Anápolis.

Networking e lazer

Além de ser uma vitrine para negócios e cultura, o Salão de Negócios dos Empreendedores promete ser um ponto de encontro para empresários e empreendedores que desejam expandir suas redes de contatos e trocar experiências. O evento contará com uma praça de alimentação diversificada, oferecendo opções gastronômicas que garantem o conforto e o lazer dos participantes.

A presença de empresários da indústria, comércio, prestação de serviços, artesanato e gastronomia de Anápolis e região reforça a diversidade do evento, que tem como propósito criar um ambiente inclusivo e colaborativo. Para facilitar a participação de todos, os expositores terão à disposição estandes padronizados com balcões de atendimento, mesas e cadeiras para comercialização livre de produtos e serviços.

Palestras e minicursos gratuitos

Um dos pontos altos do evento será a oferta de palestras e minicursos gratuitos voltados para o aprimoramento profissional dos participantes. Serão abordados temas que visam aprimorar as habilidades de gestão, inovação e marketing, capacitando os empreendedores para enfrentar os desafios do mercado competitivo atual.

“Sabemos que o conhecimento é um dos principais pilares do sucesso empresarial. Por isso, queremos proporcionar um ambiente de aprendizado e troca de ideias, que contribuirá para o crescimento sustentável dos negócios”, reforça Ledra.

O evento promete ser uma experiência completa para os empreendedores de Anápolis, reunindo num só lugar oportunidades de negócios, capacitação, cultura e lazer. Com uma programação ampla e acessível, o Salão de Negócios dos Empreendedores se consolida como uma plataforma essencial para fortalecer a economia local e promover a inovação na cidade.

Serviço:

Salão de Negócios dos Empreendedores de Anápolis

Data: 29, 30 e 31 de outubro de 2024

Local: Ginásio da UniEVANGÉLICA

Horário: das 14h às 22h

Entrada: Gratuita