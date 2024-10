Projeto de restauração contempla a recuperação das características originais do prédio e a valorização do acervo Art Déco (Foto: Secult)

Publicado: 27.10.2027

O trabalho de restauração do Museu Zoroastro Artiaga, em Goiânia, deve começar na segunda quinzena de novembro. O processo licitatório para as obras no edifício foi finalizado esta semana.

O orçamento para a restauração realizada por meio de recursos da Secretaria da Cultura de Goiás (Secult), é de R$ 6,6 milhões. O projeto foi aprovado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“É uma obra muito esperada, com todos os detalhes para a restauração completa do prédio e preservação do acervo. O serviço finaliza nosso trabalho de requalificação dos prédios da Praça Cívica, que iniciamos com a reforma das fachadas do Centro Cultural Marietta Telles, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e do Palácio das Esmeraldas. É um trabalho que nos orgulhamos muito e uma vitória desta gestão”, comemora Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura.

Zoroastro Artiaga

Desenvolvido pelas equipes da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da Secult, o projeto contempla a recuperação das características originais do prédio e a valorização das qualidades arquitetônicas do acervo Art Déco da capital.

Também serão realizadas intervenções de acessibilidade e segurança estrutural com o objetivo de conservar a edificação e requalificar do espaço. A restauração ainda vai contemplar a elaboração de nova proposta museográfica para o local.

O museu também vai passar pelo processo de desinfestação por atmosfera anóxia e higienização do acervo para que possa receber novas propostas de exposições de coleções de peças arqueológicas, mineralógicas, de etnologia indígena, arte sacra e arte popular que contam a trajetória do estado e da cidade de Goiânia, desde sua fundação até os dias atuais.

Localizado na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, o edifício foi construído em 1942/43 pelo engenheiro polonês Kazimiers Bartoszevsky, em estilo Art Déco, originalmente para sediar o Departamento de Imprensa e Propaganda.

Em 1946, o local foi transformado em museu e ganhou o nome de Zoroastro Artiaga, que foi professor, advogado, geólogo e historiador, e o primeiro diretor da instituição.

O Museu Zoroastro Artiaga foi o primeiro da capital. Foi tombado como Patrimônio Arquitetônico e Histórico Estadual em 1998 e pelo Iphan em 2004.