Acompanhadas de adultos responsáveis, crianças de 6 a 12 participaram do Ideathon GO HUB Kids: competição abordou de forma lúdica a necessidade de soluções para os problemas de Goiânia (Foto: André Bianchi)

Publicado: 28.10.2024

Estimular a entrada de crianças e jovens no universo da inovação é o principal objetivo de uma série de atividades desenvolvidas pelo Governo de Goiás, por meio do Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (Hub Goiás).

Apenas neste ano, já foram realizados quatro ideathons, competições focadas em gerar ideias inovadoras para solucionar problemas específicos.

Nos eventos, os participantes são divididos em grupos, que escolhem explorar um problema de Goiânia, sugerindo um super-herói capaz de resolvê-lo. O último Ideathon GO HUB Kids foi realizado neste mês de outubro.

“Gostei de tudo. Minha super-heroína tinha poderes do amor, poderes de tirar o lixo, de mandar o fogo embora, e ela salva os animais”, disse Mariana Barberino, de 7 anos.

Os pequenos podem ter um primeiro contato com a inovação, desenvolvendo habilidades como criatividade, resolução de problemas, trabalho em equipe e autoconfiança. Tudo isso sem deixar a brincadeira de lado, de maneira leve e divertida. Por se tratar de um primeiro incentivo a esse modelo de competição, não há classificação final e todos os grupos ganham medalhas de participação.

Hub Goiás

Outros três ideathons já foram realizados pelo Hub Goiás este ano, com foco no público de 16 a 26 anos. As competições fazem parte do projeto GO HUB, que visa atrair esse público para o pensamento inovador de empreendedorismo em Goiás, com foco em jovens alunos do ensino médio, ensino médio técnico e graduandos iniciais em ensino superior, priorizando alunos da rede pública de educação.