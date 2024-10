Evento será na Escola Estadual de Defesa do Consumidor, localizada no 2º andar da sede do Procon Goiás, situado na Rua 8, nº 242, no Edifício Torres, no Setor Central, em Goiânia (Foto: Procon-GO)

Publicado: 28.10.2024 Dos dias 28 a 31 de outubro, o Procon Goiás e o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) promovem o Mutirão de Conciliação. O evento, que antecede a 19ª Semana Nacional de Conciliação, tem o objetivo de promover um diálogo direto entre fornecedores e consumidores. Ao longo dos quatro dias, os consumidores serão atendidos diretamente por representantes das empresas participantes e poderão apresentar suas demandas. Tudo será acompanhado por conciliadores do TJ-GO e do Procon Goiás, o que facilita a resolução de problemas, a negociação de dívidas, além de impedir conflitos e evitar a abertura de processos. O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, destaca que um mutirão como esse favorece tanto o consumidor quanto o fornecedor. “É muito positivo evitarmos a abertura de processos, tanto administrativo quanto judicial. Com essa comunicação direta, os dois lados chegam a um denominador comum de forma mais rápida, evitando maiores transtornos e ajudando ambas as partes”, explica. “A iniciativa vai facilitar a resolução de conflitos de consumo e proporcionar a negociação de dívidas entre consumidores e grandes empresas, evitando a judicialização de demandas”, destacou o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), juiz Leonys Lopes. Para participar do mutirão, não será necessário agendamento. Os consumidores poderão ter acesso à resolução de problemas em diversas áreas como cobranças indevidas em faturas, cancelamentos, atrasos em entregas, entre outros. Durante o Mutirão de Conciliação os atendentes das empresas ficarão disponíveis das 09 às 16 horas. O evento ocorre na Escola Estadual de Defesa do Consumidor, localizada no 2º andar da sede do Procon Goiás, situado na Rua 8, nº 242, no Edifício Torres, no Setor Central, em Goiânia (GO). Empresas confirmadas no Mutirão de Conciliação: Equatorial

Bradesco

Tim

Vivo

Claro

Mercado Livre

Caixa Econômica Federal