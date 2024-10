Abertas 24 vagas temporárias na SIC. Inscrições começam na segunda-feira (04/11) (Fotos: Secom-GO)

Publicado: 30.10.2024

A Secretaria da Administração de Goiás (Sead-GO) publicou nesta segunda-feira (28/10) a abertura de processo seletivo para o preenchimento de 24 vagas temporárias na Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC-GO). As vagas se destinam a profissionais de:

engenharia,

arquitetura,

economia,

direito,

e técnico em agrimensura.

As inscrições para o processo seletivo serão abertas na próxima segunda-feira (04/11).

O processo seletivo se dará de forma simplificada, em duas etapas, conforme o padrão para vagas temporárias. Os candidatos passarão por análise curricular e entrevista e os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais, com possibilidade de viagens.

O contrato terá duração de três anos, podendo ser prorrogado até o período máximo de cinco anos. Para todos os cargos é exigido registro no conselho da categoria profissional.

A seleção prevê vagas para as seguintes funções, com os respectivos vencimentos:

Assessor Jurídico – Pleno (R$ 6.186,20), Economista (R$ 5 mil),

Arquiteto – Sênior, Engenheiro Civil – Sênior I, Engenheiro Civil – Sênior II, Engenheiro Civil – Sênior III, Engenheiro Civil – Sênior IV, Engenheiro Civil – Sênior V, Engenheiro Civil – Sênior VI, Engenheiro Eletricista – Sênior, Engenheiro Mecânico – Sênior, Engenheiro Ambiental – Sênior (todos R$ 10,8 mil)

e Tecnólogo em Agrimensura (R$ 3.370,32).

A inscrição poderá ser realizada no período de 04 a 18 de novembro, com taxa de R$ 40, para técnico em agrimensura, R$ 50 para economista e assessor jurídico e R$ 80 para os demais cargos. O cadastro deverá ser realizado exclusivamente pelo Portal de Seleção do Governo de Goiás (www.selecao.go.gov.br), de acordo com orientações contidas no edital. A previsão é que o resultado final do certame seja publicado em 31 de janeiro de 2025.