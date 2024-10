Evento reúne servidores em diversas modalidades esportivas (Foto: Pixabay/SSP)

Publicado: 30.10.2024

O Governo de Goiás convida todos os servidores estaduais da administração direta, autárquica, fundacional e entidades paraestatais do Poder Executivo para participarem dos Jogos dos Servidores Estaduais. O evento será realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2024. As atividades se dividem entre o kartódromo de Goiânia e Sesc Faiçalville.

O objetivo é que os Jogos sejam um momento de integração, esporte e lazer para toda a comunidade servidor. A inscrição de equipes e confirmação nos Jogos será por meio do SEI – Sistema Eletrônico de Informações e vai até dia 1º de novembro. Na ficha de inscrição, os servidores devem indicar as modalidades, número de atletas e seu representante.

Com o objetivo de promover o bem-estar e o fortalecimento das relações entre os servidores, o evento esportivo conta com oito diferentes modalidades. São elas: futebol soçaite, vôlei, sinucão, natação, kart, truco e tênis de mesa. Ainda, será realizada uma gincana com provas surpresas para servidores e servidoras presentes. A ação é uma parceria das secretarias de Estado de Esporte e Lazer e de Administração.

Além das competições esportivas, os servidores inscritos poderão levar seus familiares de primeiro grau nos dias 9 e 10/11 para o Sesc Faiçalville. O acesso ao local e suas diversas áreas de lazer do local será gratuito.

Arrecadação de alimentos

Os Jogos tamém incluem uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, com classificação ao final dos jogos para as secretarias que mais arrecadarem. Os alimentos devem ser entregues nos dias 8 no Kartódromo e nos dias 9 e 10 no SESC Faiçalville. No local, equipes responsáveis vão cadastrar as quantidades recebidas por cada secretaria e lançar as pontuações na classificação da competição.

Mais informações

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o servidor Richardson, pelos telefones (62) 3201-3979 e (62) 98221-0845 ou pelo e-mail richardson.ferreira@goias.gov.br