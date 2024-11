Publicado: 04.11.2024

O Goiás Social publica listas de chamada do Aluguel Social para mulheres em situação de violência doméstica e responsáveis por crianças e adolescentes em situação de violência doméstica. Também foram publicadas listas de convocação para entrega de documentos para esses dois grupos prioritários.

São 210 mulheres e 200 responsáveis por crianças e adolescentes convocados para apresentar a documentação.

Segundo a primeira-dama Gracinha Caiado, a habitação é um importante instrumento de combate à violência doméstica. Na modalidade Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar é um benefício de R$ 350 concedido por 18 meses, executado pela Agehab.

“A legislação do Aluguel Social foi flexibilizada para alcançar esses dois importantes grupos. O Governo de Goiás tem promovido constantes avanços na lei, para que realmente beneficie as pessoas no momento em que elas mais precisam da mão estendida do Estado”, declara Gracinha Caiado.