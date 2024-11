Super Inova Goiás traz 3 eventos nacionais ao estado

Eventos nacionais fazem de novembro o “mês da inovação” em Goiás (Fotos: André Bianchi, Edinan Ferreira, Júnior Guimarães e Laura Cipriano)

Publicado: 05.11.2024

O Governo de Goiás vai apoiar três grandes eventos nacionais de tecnologia e inovação no estado durante o mês de novembro, dentro de uma programação especial chamada Super Inova Goiás.

Promovidos por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), os eventos visam fomentar a cultura da inovação e da tecnologia no estado e prometem mobilizar empreendedores, pesquisadores e estudantes, sobretudo os da rede pública de ensino.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), José Frederico Lyra Netto (Fotos: André Bianchi, Edinan Ferreira, Júnior Guimarães e Laura Cipriano)

“O Super Inova Goiás é uma oportunidade única para posicionarmos nosso estado, cada vez mais, como um polo de inovação no Brasil e criar um ambiente propício para o desenvolvimento de novas soluções, conectando pessoas e ideias que podem transformar nossa realidade e garantir mais oportunidades para a nossa população”, afirma o secretário José Frederico Lyra Netto.

Super Inova Goiás: Robótica 2024

Evento tem programação voltada para estudantes da área (Fotos: André Bianchi, Edinan Ferreira, Júnior Guimarães e Laura Cipriano)

A programação começa com o Robótica 2024, maior evento de robótica e inteligência artificial da América Latina, promovido pela RoboCup Brasil, em parceria com a Secti e o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (Ceia-UFG).

O evento ocorre de 11 a 17 de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia e conta com uma vasta programação voltada para estudantes da área, com estandes das Escolas do Futuro de Goiás, referência estadual em robótica, e do programa Sukatech.

As duas iniciativas da Secti, dentro do Goiás Social, oferecem ensino técnico gratuito em tecnologia à população goiana de baixa renda.

CoopsParty Summit

CoopsParty Summit Goiás 2024 é considerado maior evento de inovação no cooperativismo da região Centro-Oeste (Fotos: André Bianchi, Edinan Ferreira, Júnior Guimarães e Laura Cipriano)

Nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções da PUC Goiás, acontecerá a CoopsParty Summit Goiás 2024, o maior evento de inovação no cooperativismo da região Centro-Oeste. Organizado por Mundo Coop, WexCoop e Sistema OCB-GO, com apoio do Governo de Goiás e do Pacto Goiás pela Inovação, o evento terá a presença de importantes agentes do empreendedorismo nacional.

O summit deve promover imersão em temas como inovação, cooperativismo e empreendedorismo, contando com a participação de startups apoiadas pelo governo estadual, via Hub Goiás.

Campus Party

Campus Party reúne cultura digital, empreendedorismo, ciência e entretenimento (Fotos: André Bianchi, Edinan Ferreira, Júnior Guimarães e Laura Cipriano)

Para encerrar o mês com chave de ouro, Goiás recebe a Campus Party, conhecido como o maior festival de tecnologia do mundo. O evento é organizado no estado pelo Instituto Campus Party, em parceria com a Secti e a Secretaria Geral de Governo (SGG).

De 27 de novembro a 1º de dezembro, no Passeio das Águas Shopping, a Campus Party reúne cultura digital, empreendedorismo, ciência e entretenimento, promovendo uma rica troca de experiências entre locais e líderes globais nas áreas de inovação e tecnologia.

Prêmio

Prêmio reconhece as melhores soluções de inovação (Fotos: André Bianchi, Edinan Ferreira, Júnior Guimarães e Laura Cipriano)

Compõe a programação, ainda, a entrega do Prêmio de Inovação do Setor Público de Goiás, que será realizado no dia 27 de novembro no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Iniciativa da Secti, em parceria com as secretarias de Administração (Sead) e Geral de Governo (SGG), o prêmio tem como objetivo reconhecer as melhores soluções de inovação que promovam a transformação digital em instituições públicas estaduais.