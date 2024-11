Ypê, a marca que limpa e preserva: 74 anos e um legado de inovação e sustentabilidade

Empresa reafirma compromisso com ações de impacto socioambiental evidenciadas por prêmios e reconhecimentos que refletem a dedicação aos consumidores de todo o Brasil

Publicado: 05.11.2024

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, celebra nesta quarta-feira (06), o aniversário de 74 anos da marca que hoje está presente em mais de 95% dos lares brasileiros, segundo o ranking Brand Footprint 2023, elaborado pela Kantar.

Fundada em 1950, em Amparo (SP), a Ypê surgiu de uma fábrica de sabão em barra e, em 1990, inovou com o lançamento do Ypê Clear, o primeiro lava-louças líquido completamente transparente do mercado brasileiro. Hoje é uma potência nacional no setor, com mais de 450 produtos, 7,3 mil colaboradores e marcas líderes de mercado, como Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. Além de ser pioneira em práticas socioambientais, a companhia expandiu seus complexos fabris com operações em outras cidades, como Simões Filho (BA), Anápolis e Goiânia (GO) e Itapissuma (PE).

“Nossa melhor história é construída por pessoas que acreditam e trabalham para cada vez mais servir aos consumidores, com produtos práticos, eficientes e a preços justos. Celebrar esse legado é honrar o nosso time, os parceiros, os clientes e os consumidores que, dia após dia, escolhem levar nossa marca para dentro de suas casas. Esse reconhecimento diário nos fortalece e nos impulsiona a seguir sempre em frente, com o compromisso de fazer o bem e de oferecer produtos de qualidade que acompanhem as famílias por gerações”, destaca Waldir Beira Junior, CEO da Ypê.

A Ypê não apenas inova em produtos, mas também nas práticas sustentáveis e de impacto social.

Aterro Zero: O complexo fabril situado em Salto (SP), que neste dia 06 de novembro, completa 24 anos de operação, conquistou o selo “Aterro Zero”, destinando 100% dos resíduos não recicláveis para finalidades como pavimentação e cimenteiras, evitando o descarte de mais de 111 toneladas de resíduos em 2023.

Projeto Águas e Plantar Vida: O Projeto Águas visa a segurança hídrica e ambiental, com investimento de R$ 27 milhões até 2026. Já o Plantar Vida promove a restauração florestal com o plantio de 25 mil mudas na bacia do Rio Camanducaia, reforçando a resiliência hídrica e climática da região.

Florestas Ypê: Em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, já plantamos mais de 1,2 milhão de mudas em 20 municípios paulista desde 2007, apoiando a recuperação de nascentes e matas ciliares, promovendo a biodiversidade e preservando os recursos hídricos do bioma.

Observando os Rios: Esta iniciativa monitora a qualidade da água de 178 rios em 17 estados da Mata Atlântica com apoio de 2.700 voluntários, contribuindo com dados para a criação de políticas públicas de proteção aos cursos d'água.

Caldeiras de biomassa: Nas unidades de Amparo e Salto, o uso de biomassa reduz emissões de gases de efeito estufa (GEEs), substituindo combustível fóssil por madeira de eucalipto certificada na linha de produção de lava-roupas em pó.

Captação de água da chuva: O complexo fabril da marca em Amparo (SP) destaca-se também pelo sistema de captação e tratamento permitem armazenar mais de 7 milhões de litros de água, reutilizada nos processos industriais, apoiando o uso racional de recursos hídricos.

Reutilização de caixas de papelão: Somente em Amparo, a Ypê sinalizou a reutilização de 2 milhões de caixas em 2023, gerando uma economia de R$ 2,6 milhões, promovendo a eliminação do descarte dessas embalagens e a redução do impacto ambiental.

Serviço Espírita de Proteção à Infância (SEPI): Apoiada pela Ypê há mais de 48 anos, a instituição atende cerca de 600 crianças e adolescentes em Amparo com propostas pedagógicas que buscam promover a autonomia cidadã de todos os alunos.

TUCCA Música Pela Cura: Patrocinada pela Ypê, a iniciativa é reconhecida pelo Ministério da Cultura como a única no país que promove cultura em prol da saúde, e contou com um público total de 18.121 espectadores em 2023.

TUCCA: A entidade sem fins lucrativos busca elevar as taxas de cura e de melhorar a qualidade de vida de jovens carentes com câncer. Em 2023, a instituição atendeu cerca de 500 pacientes.

Hospital de Amor: Em 2023, a Ypê aportou mais de R$ 511 mil à instituição, impactando diretamente no atendimento de 167.196 pacientes oncológicos com mais de 60 anos, 45.542 sessões de quimioterapia, 1.141.249 atendimentos e 55.444 consultas médicas ambulatoriais.

Movimento Você e a Paz: O evento, realizado há 12 anos em Amparo, contribui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, que ressalta a necessidade de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável.

O evento, realizado há 12 anos em Amparo, contribui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, que ressalta a necessidade de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Pedala Tour: O evento, patrocinado pela Ypê nas cidades de Amparo e Salto, tem como objetivo principal promover a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis, visando aprimorar a qualidade de vida das pessoas.

Destaques e reconhecimentos em premiações

A Ypê foi destaque no Folha Top of Mind 2024, conquistando pela 17ª vez consecutiva a categoria Preservação do Meio Ambiente e pela 9ª vez seguida a categoria Detergente. A empresa também foi reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW) entre as 175 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil e entre as 10 Melhores Grande Empresas para Trabalhar no estado de São Paulo, conquistas somadas ao ranking das 10 empresas do país com destaque Saúde Mental, com base nos ótimos índices relacionados à saúde e bem-estar.

Ainda neste ano de 2024, a Ypê foi certificada com o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, a mais alta qualificação nacional de inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE); e pelo segundo ciclo consecutivo, conquistou o Selo Pró-Ética 2022-2023 – uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que destaca o compromisso voluntário da empresa com práticas éticas e de integridade.

Sobre a Ypê

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores empresas para trabalhar no estado de São Paulo e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2023. Signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Ypê é também a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).