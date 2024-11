Governo convoca 315 novos professores para a rede pública estadual

O Governo de Goiás convocou, nesta terça-feira (05/11), mais 315 candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor, nível III, na Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO). Esta é a última convocação de novos professores da rede estadual de ensino no ano de 2024.

Com isso, o total de novos professores efetivados neste ano chega a 1.271.

De acordo com o edital de convocação nº 05/2024, publicado no Diário Oficial do Estado, a posse será realizada de forma virtual a partir desta terça-feira (05/11). Campo para agendamento do Efetivo Exercício e da Modulação dos novos servidores já está disponível no site da Seduc/GO.

Novos professores

A professora Thamyres Cristina de Andrade destacou a importância da aprovação no concurso público para o avanço de sua trajetória profissional.

“É um grande progresso para minha carreira e estou muito feliz. Desejo sucesso aos colegas que também passaram na prova. Estou ansiosa para começar”, afirmou.

Por sua vez, o professor de Química, José Lucas Silva Campos, enfatizou que sua missão será fazer a diferença na vida dos estudantes. Ele ressaltou também a importância da Educação.

“Levo comigo o legado do meu estado e espero realmente fazer a diferença. Além disso, sabemos que Goiás ficou em 1º lugar no Ideb e é uma honra poder fazer parte dessa excelente Educação”, afirmou.

Confira a lista de convocados: https://goias.gov.br/educacao/concurso-publico/ .