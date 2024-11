Secult Goiás divulga novo cronograma da Pnab

Pnab Goiás 2024 teve 1.987 projetos inscritos em 19 certames, divididos em 55 categorias artístico-culturais (Foto: Secult-GO)

A Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult-GO) divulgou o novo cronograma da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab). Conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (06/11), a divulgação do resultado final do Edital de Ponto e Pontão de Cultura será nesta quinta-feira (07/11) e dos demais editais será na sexta-feira (08/11).

A entrega da documentação dos aprovados será via Plataforma Baru de Editais. Essa fase começa na próxima segunda-feira (11/11) e vai até a próxima quarta-feira (13/11) para o edital de Ponto e Pontões de Cultura, e até o dia 18/11 para os demais editais.

Pnab Goiás 2024

A Pnab Goiás 2024 teve 1.987 projetos inscritos em 19 certames, divididos em 55 categorias artístico-culturais. A análise das propostas está em andamento pelo Conselho Estadual de Cultura, que conta com apoio de uma comissão de pareceristas credenciada via certame público.