Hospital Estadual de Itumbiara recebe prêmio Top Quality Ouro

Certificação atesta excelência da unidade no cumprimento aos critérios de qualidade holística estabelecidos pelo Programa 5S (Foto: Hélmiton Prateado/HMTJ)

O Hospital Estadual de Itumbiara (HEI) São Marcos foi reconhecido com o prêmio Top Quality Ouro, concedido pela MFC Consultoria e Educação Corporativa, nesta quarta-feira (06/11). A certificação atesta a excelência da unidade no cumprimento aos critérios de qualidade holística estabelecidos pelo Programa 5S.

De acordo com a analista de qualidade do HEI, Daiane Santos da Silva, o Programa 5S é uma metodologia japonesa focada em promover organização, disciplina e melhoria contínua no ambiente de trabalho.

“O 5S é amplamente utilizado para aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e melhorar a segurança e o ambiente geral dentro do hospital”, explicou.

Daiane detalhou os cinco pilares do programa:

Seiri (organização e uso eficiente do espaço),

Seiton (ordem e arrumação),

Seiso (limpeza),

Seiketsu (padronização e saúde)

e Shitsuke (disciplina).

“É uma metodologia simples, mas poderosa, que visa transformar o ambiente de trabalho e a eficiência organizacional através de um processo contínuo de organização, limpeza, padronização e disciplina”, afirmou.

O HEI iniciou a implementação do Programa 5S em março de 2024, com o apoio da MFC Consultoria. Desde então, todas as equipes da unidade do Governo de Goiás têm se engajado no processo, demonstrando como o trabalho conjunto pode fazer a diferença na qualidade dos serviços prestados.

Para Daiane, receber o prêmio foi motivo de grande orgulho para todos os envolvidos.

“Superamos nossas próprias expectativas, foi uma sensação de dever cumprido e muita satisfação. Esse reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo”, destacou.

A analista reforçou ainda que o prêmio é resultado do empenho da equipe na busca constante pela excelência, organização dos setores e melhoria no atendimento aos pacientes.