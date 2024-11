Advogados votam no dia 19 para escolher os representantes da Ordem.

Samuel Santos e Rafael Lara são os candidatos da Chapa 1 para OAB Anápolis e para a OAB Goiás, respectivamente

Em Anápolis, Samuel Santos busca reeleição pela Chapa 1 e faz compromissos com a advocacia.

A OAB Goiás realiza o processo eleitoral 100% online para o triênio 2025-2027 neste dia 19 de novembro de 2024. Das 9h às 17h, advogados e advogadas poderão exercer seu direito de voto de maneira prática e segura através do site eleicoesoabgo.org.br.

A iniciativa não só promove inclusão e acessibilidade, mas também fortalece a legitimidade no processo de escolha dos representantes da advocacia goiana. Essa é a primeira vez que as eleições são realizadas online, ampliando o acesso ao processo eleitoral e proporcionando maior comodidade e flexibilidade aos eleitores.

Em Anápolis, a Chapa 1, liderada pelo atual presidente Samuel Santos, surge como a principal candidatura na disputa. A proposta de Samuel Santos, candidato à reeleição, é manter as conquistas obtidas nos últimos anos e trazer inovações que reforcem o apoio à classe advocatícia da região.

As eleições da OAB ocorrem em um contexto de desafios para a advocacia e, segundo Samuel, o fortalecimento dos advogados e advogadas locais é a chave para uma gestão de sucesso. Samuel assumiu a presidência da subseção da OAB em Anápolis com um discurso pautado na valorização e no fortalecimento da advocacia local. Em sua gestão, diversas ações foram implementadas para criar um ambiente mais colaborativo e oferecer melhores condições de trabalho para os advogados da região.

Agora, ao concorrer novamente, Samuel afirma que o compromisso de sua chapa é de continuidade com evolução. “A advocacia anapolina é a mais pujante do estado, e estamos construindo sua base e estrutura de maneira sólida e responsável. Nos últimos anos, conseguimos avanços que não podemos retroceder. Precisamos continuar com iniciativas que vão desde a valorização profissional até melhorias de infraestrutura”, destacou Santos em comunicado recente.

Entre as principais propostas de sua candidatura, estão o aprimoramento de cursos de capacitação e treinamentos para os advogados, além de medidas para fomentar o networking e a troca de experiências profissionais na subseção. Ele também cita como prioridade a defesa intransigente dos direitos e prerrogativas da advocacia. “Para avançar, usaremos todas as ferramentas e tecnologias, utilizando o que há de mais moderno em favor do advogado”, completou.

Valorização

Outro ponto destacado por Samuel Santos é o apoio às demandas da classe, como o combate à desvalorização profissional e a busca por melhores condições no exercício da profissão. A Chapa 1, segundo ele, pretende reforçar o suporte jurídico e institucional para os advogados, especialmente para aqueles em início de carreira, que muitas vezes encontram dificuldades no mercado.

Para Samuel, a aproximação entre a OAB e os jovens advogados é uma estratégia essencial para que eles sintam que a instituição está ao seu lado. “Estamos focados em criar um ambiente acolhedor, onde o advogado saiba que pode contar com o apoio da nossa subseção. Esse suporte é essencial para que todos, independente do tempo de carreira, consigam crescer com segurança e respaldo”, afirmou o candidato à reeleição.

Inovação e tecnologia

Em sua plataforma, Samuel Santos defende ainda o investimento em tecnologia como uma forma de tornar o trabalho dos advogados mais ágil e eficiente. Durante a gestão atual, a digitalização de alguns processos e o aprimoramento dos canais de comunicação foram implementados para reduzir burocracias. A proposta da Chapa 1 é avançar ainda mais nesse sentido.

“Queremos uma OAB que acompanhe a modernização do judiciário e que traga praticidade para o advogado em seu dia a dia. Nossa missão é facilitar o acesso a informações e serviços, para que nossos colegas possam se concentrar no que realmente importa: o exercício da advocacia”, ressaltou Santos.

Entre as medidas previstas, está a ampliação de ferramentas online para que os advogados possam resolver questões de maneira remota, sem precisar deslocar-se até a sede da OAB. Essa transformação digital, segundo o candidato, deve ampliar o acesso e tornar o sistema de suporte da subseção mais ágil e eficiente, à exemplo da própria eleição, que este ano será 100% online.