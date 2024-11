Hora da matrícula: Seduc abre período de solicitação de vaga

Prazo para solicitação das vagas está aberto e segue até 1º de dezembro para alunos novatos (Foto: Seduc)

Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) lançou, nesta segunda-feira (11/1), a campanha de matrícula para o período 2025/1 na rede estadual de ensino. O prazo para solicitação das vagas está aberto e segue até 1º de dezembro para alunos novatos.

“O que estamos pedindo aos pais é que matriculem seus filhos nas escolas da rede estadual, pois aqui nós fazemos de tudo para que eles sejam, amanhã, uma referência para o Brasil”, afirmou Caiado durante lançamento da campanha.

Os interessados devem acessar o site www.matricula.go.gov.br, preencher o formulário e indicar três opções de escolas para as quais desejam concorrer a uma vaga.

As vagas ofertadas são para os anos finais do ensino fundamental; todo o ensino médio; e ainda Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Como novidade para 2025, o governador anunciou a ampliação das vagas na educação de tempo integral, que recebeu reforço de 15 mil vagas, e no ensino técnico profissionalizante, que contará com 25 mil novas vagas. Caiado destacou a excelência ofertada nas instituições de ensino da rede pública estadual.

“Goiás é o primeiro lugar no ensino médio do país e é o primeiro lugar, dividindo com o Espírito Santo, no ensino profissionalizante”, disse. Para os veteranos, a renovação é realizada na própria escola. Para solicitar a matrícula, o responsável deve ter as seguintes informações.

Solicitação de vaga

Para fazer a solicitação da matrícula, o estudante ou responsável precisa ter as seguintes informações:

Nome completo do estudante;

Nome completo da mãe;

Data de nascimento do estudante;

CPF do estudante;

Curso, série e turno desejado;

Endereço residencial;

Escola(s) de preferência(s) (até três);

Telefone para contato.

“Para o ano letivo de 2025, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) oferta vagas para cerca de mil unidades escolares no estado”, informou a secretária da Educação, Fátima Gavioli. “Temos vagas para todos que solicitarem. Esse é um compromisso do Governo de Goiás. Nós damos três opções na hora da solicitação, em uma das unidades escolares, o aluno será atendido”, explica a superintendente de Gestão Estratégica e Avaliação de Resultados da Seduc, Márcia Carvalho.

Rede estadual de ensino

A Rede Estadual de Educação dispõe de escolas regulares com turnos matutino, vespertino e noturno. Todas as unidades foram reformadas e equipadas com lousas digitais e laboratórios móveis de informática.

Todos os alunos matriculados na rede estadual de Goiás recebem, gratuitamente, conjunto de uniforme, tênis, mochilas, cadernos e kits de materiais escolares. Para 2025, os alunos do 2º ano do ensino médio também serão contemplados com chromebooks, a exemplo do que já acontece com os estudantes do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio.

Como incentivo, alunos do 9º ano do ensino fundamental e das três do ensino médio também recebem o cartão Bolsa Estudo, que garante repasse mensal de R$ 111,92 (dez parcelas por ano). Para ter direito ao auxílio, o estudante precisa ter, pelo menos, 75% de frequência e média bimestral mínima de 6,0 nas aulas e atividades escolares.

Secretaria da Educação – Governo de Goiás