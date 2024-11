Caiado reafirma compromisso com gestores eleitos

Durante evento, Caiado garante apoio às futuras gestões municipais e pede compromisso dos novos prefeitos com os cidadãos (Foto: Wesley Costa e André Saddi)

O governador Ronaldo Caiado reforçou o compromisso de apoiar as futuras gestões municipais durante a edição especial do Conecta Prefeitos, realizada na manhã desta segunda-feira (18/11), no auditório da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego), em Goiânia.

O evento, que é destinado aos 246 prefeitos eleitos e suas assessorias técnicas, visa apresentar o portfólio dos programas e serviços oferecidos pelas Agências Goianas de Habitação (Agehab) e a de Infraestrutura e Transporte (Goinfra) aos municípios goianos.

Gestores eleitos

“O diálogo é a melhor coisa que tem. Como governador, cabe a mim respaldar a gestão de vocês”, afirmou Caiado aos futuros prefeitos, ao garantir que o governo estadual vai trabalhar para que a transição de gestões seja feita sem prejuízos às parcerias já existentes. “Vamos trabalhar diariamente, acompanhado do vice-governador Daniel Vilela e o secretariado para mostrar que a transição não vai impactar em nada”, ressaltou.

O chefe do Executivo goiano aproveitou ainda para pedir que as futuras gestões municipais sejam focadas nas necessidades do cidadão.

“A gente tem de respeitar a vontade do povo nas urnas e, a partir de então, trabalhar para que as coisas aconteçam em cada cidade. É preciso ser funcional, ter uma gestão capaz de chegar no objetivo direto do cidadão”, destacou Caiado.

A apresentação do portfólio das agências tem como objetivo estabelecer parcerias adequadas a cada realidade municipal, estabelecendo um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazos para as cidades. O contato direto agiliza o diagnóstico de cada prefeitura para acelerar o planejamento e a execução de obras com foco em atender as famílias em situação de vulnerabilidade financeira e social.

“A intenção é fomentar o conhecimento e a participação das prefeituras nesses programas”, esclareceu o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, agradeceu a ampla participação dos prefeitos no evento e afirmou que a disposição em conhecer as modalidades do programa Pra Ter Onde Morar, espinha dorsal da política habitacional em Goiás, garante aos gestores melhores condições para mudar a vida da população.

“Certamente essa relação com o município tornou ainda mais exitosa e frutífera a ação do governo, que é de entregar aquilo que promete e que tem como foco transformar a vida das pessoas”, enfatizou Baldy.

A iniciativa de orientar os novos gestores quanto às parcerias com o governo estadual foi elogiada pelo prefeito de Goianira e presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Carlão da Fox.

“Mais uma vez, o governador Ronaldo Caiado mostra o quanto é parceiro dos municípios. Este evento vai orientar os gestores, principalmente os mais novos, naquilo que existe de condições a serem feitas nos programas do governo estadual já vigentes ao longo destes últimos anos”, declarou.

O prefeito de Campos Verdes de Goiás e presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM), Haroldo Naves, também destacou a relevância do encontro.

“Cada dia é um dia a menos para gerir. Por isso, precisamos de informações capazes de agilizar processos. No caso da habitação, quando precisamos comprar loteamentos, terrenos e regularizar. Isso tudo pode gerar emprego, benefícios e infraestrutura para a cidade, o que é o mais importante”, concluiu Naves.

Programas

As principais iniciativas da Agehab em parceria com os municípios são a construção de Casas a Custo Zero e o Aluguel Social, por meio do Goiás Social, além do Crédito Parceria e Regularização Fundiária Urbana, que formam os quatro eixos do programa Pra Ter Onde Morar.

Já a Goinfra oferece o Goiás em Movimento, que se divide em Eixo Municípios (GMM), que consiste na conservação de vias urbanas, e Patrulhas Mecânicas Regionais, que é um programa de manutenção das estradas vicinais não pavimentadas.