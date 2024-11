Feirão de Empregos chega a 8 cidades com mais de 10 mil vagas

Para levar emprego e capacitação aos quatro cantos do estado, o feirão chega agora a Anápolis, Catalão, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Caiapônia, cidade de Goiás e Formosa (Foto: Secom)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, realiza nos dias 21, 22 e 23 de novembro a segunda etapa do Feirão de Empregos do Cotec. Com a missão de levar emprego e capacitação aos quatro cantos do estado, o feirão chega agora a Anápolis, Catalão, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Caiapônia, cidade de Goiás e Formosa, oferecendo mais de 10 mil vagas de emprego, entrevistas presenciais, oficinas e cursos profissionalizantes gratuitos.

O feirão de empregos será realizado simultaneamente nas sedes dos Colégios Tecnológicos do Estado (Cotecs) de cada cidade. Na quinta e sexta, os atendimentos serão de 8 às 17h, e na sexta, de 8 às 12h. Haverá encaminhamento às oportunidades abertas nas empresas de cada região e também empresas entrevistando candidatos no local do evento.

O secretário da Retomada, César Moura, destacou os resultados expressivos da primeira etapa do feirão de empregos, que alcançou 9 mil atendimentos entre 7 e 9 de novembro.

“Encaminhamos milhares de trabalhadores ao mercado de trabalho, prestamos serviços gratuitos para a comunidade e atraímos esse público para dentro dos Cotecs, como forma de convencer a população a se qualificar para melhorar a renda da família. E nesse ano, com o aplicativo Minha Vaga, ampliamos o alcance da ação, levando esse suporte a ainda mais goianos em várias regiões do estado”, afirmou.

Feirão de Empregos

Em Anápolis, o público vai participar de atividades como a apresentação “Explorando o Show da Química”, com experimentos práticos, além de oficinas de Natal como bolo no pote, elaboração de currículo, automaquiagem e barbearia.

Em Catalão, as atividades do Feirão do Cotec oferecem uma rica programação de oficinas e serviços. Os participantes terão acesso às oficinas “Sabores e Tradições de Natal: A Magia dos Biscoitos Artesanais” e “Construindo o Futuro: Como um Currículo Assertivo Pode Abrir Portas”.

Na unidade de artes Labib Faiad, o público poderá participar de oficinas especiais voltadas para o setor criativo, como a “Oficina de Formação para Entretenimento com Personagens Natalinos” e a “Oficina de Empreendedorismo para Artesãos”.

Em Formosa, o feirão conta com uma palestra sobre elaboração de currículos e oficinas práticas, como massagem relaxante e cuidados faciais. Em Santa Helena, os participantes terão acesso a oficinas de ajustes e reformas de vestuário, formatação de trabalhos acadêmicos e serviços como esmaltação de unhas e escovação de cabelo.

Em Palmeiras de Goiás, serão realizadas oficinas de automaquiagem para ocasiões especiais e unhas decoradas para o Natal. Em Piranhas, vão ser ofertadas oficinas de montagem de currículo, design de sobrancelhas e automaquiagem, além de aferição de pressão arterial.

Em Caiapônia, a programação inclui oficina de interação falada em Libras, workshop para construção de currículo, dicas de MEI e serviços de esmaltação de unhas e spa para os pés.

Já na cidade de Goiás, o Cotec oferece uma oficina de bordados em caminho de mesa, guardanapos e panos de prato com técnicas de corte e costura, além de uma oficina de primeiros socorros.

Moisés Cunha, diretor do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da UFG, ressaltou a importância do Feirão para a inserção dos goianos no mercado de trabalho.

“Esse evento reforça nosso compromisso de oferecer qualificação e conectar os cidadãos com oportunidades reais. É uma grande oportunidade para aqueles que buscam seu primeiro emprego ou uma recolocação no mercado”.

Oficinas e atividades em cada cidade:

Anápolis

Endereço: Rua VP – 4D, nº s/n, Distrito Agro-Industrial de Anápolis (DAIA)

Oficinas

– Beleza que empodera: automaquiagem e autoestima 21 e 22/11

– Bolo no pote para o Natal 21/11

– Elaboração de currículo 21/11

Serviços gratuitos

– Maquiagem 21 e 22/11

– Design de barba 21/11

– Explorando o show da química 22/11

Catalão

Endereço: Avenida Eixo Principal, nº s/n, Distrito Minero Industrial de Catalão

Oficinas

Produção de biscoitos natalinos 21 e 22/11

Corte e costura de brindes natalinos 21/11

Serviços de beleza 21 e 22/11

Elaboração de currículo 22/11

Postura profissional nas redes sociais 22/11

Desvendando o mundo das sementes 22 e 23/11

Serviços

Corte de cabelo 21 e 22/11

Maquiagem 21 e 22/11

Beleza e bem-estar para mulheres em situação de rua – 23/11

Catalão – Labibe Faiad

Endereço: Rua Dona Josefina, nº 1, Nossa Senhora de Fátima

Oficinas

Sousplat para o Natal (bordado) 21/11

Personagens de teatro para o Natal 21/11

Enfeites natalinos (artesanato) 22/11

Embalagens natalinas 23/11

Empreendedorismo para artesãos 23/11

Serviços

Exposição de bordados 21 e 22/11

Santa Helena

Endereço: Avenida Protestato Joaquim Bueno, nº 945, Perimetro Urbano

Oficina

Formatação de trabalhos acadêmicos – 21 e 22/11

Elaboração de currículo – 21 e 22/11

Arte de falar em público – 21 e 22/11

Auto maquiagem básica – 21 e 22/11

Ajuste e reforma de vestuário – 21 e 22/11

Serviços 21, 22 e 23/11

Escova

Esmaltação

Cidade de Goiás

Endereço: Rua Felix de Bulhões, nº 67

Oficinas

Caminho de mesa, guardanapo e pano de prato – 21/11

Penteados para festa – 21/11

A importância do selo de qualidade – 21/11

Customização de jeans – 22/11

Primeiros socorros – 22/11

Bolachas natalinas – 22/11

Dicas para primeiro emprego – 22/11

Panetone – 23/11

Caiapônia

Endereço: Avenida Adalberto Rodrigues dos Santos, nº 257, St Aeroporto

Oficinas

Skincare e terapias alternativas 21, 22 e 23

Libras – 22 e 23/11

Maquiagem para melhor idade – 21/11

Serviços de saúde (aferição de pressão, teste de glicemia e orientações) – 21, 22 e 23/11

Elaboração de currículo e dicas de MEI – 22 e 23/11

Esmaltação de unhas e spa dos pés – 21,22 e 23/11

Piranhas

Endereço: Rua Getulio Vargas, nº 20, Centro

Oficinas – 21, 22 e 23/11

Auto maquiagem

Cuidados faciais

Elaboração de currículo

Panetone

Design de Sobrancelhas

Serviços 21,22 e 23/11

Aferição de pressão e dicas de saúde

Formosa

Endereço: Rua 12, nº s/n, Parque Lago

Oficinas 21, 22 e 23/11

Elaboração de currículo

Massagem relaxante

Cuidados faciais

Palmeiras de Goiás

Endereço: Rua 20, nº , Jardim Atlântico

Oficinas 21, 22 e 23/11

Auto maquiagem para ocasiões especiais

Unhas decoradas para o Natal