Consórcio premiado do Sicoob: promoção sorteará carro 0 km

Na última segunda-feira, 18 de novembro, o Sicoob iniciou uma campanha especial para incentivar seus cooperados a adquirirem novas cotas de consórcio. A iniciativa busca transformar sonhos em realidade, oferecendo aos

cooperados uma forma facilitada de adquirir bens e serviços por meio do produto.

A mecânica da promoção é simples: a cada R$ 10 mil em cotas de consórcio adquiridas, o cooperado recebe um cupom para participar dos sorteios. Nos segmentos de imóveis e veículos pesados, a vantagem é ainda maior, com o dobro de cupons para cada compra elegível. Entre os prêmios, destaca-se um carro 0 KM, além de 150 sorteios de 100 mil pontos Coopera, plataforma de fidelidade e marketplace do Sicoob.

A verificação dos cupons e o acompanhamento dos resultados dos sorteios podem ser feitos diretamente no site da promoção. O consórcio do Sicoob é reconhecido por suas taxas competitivas e planos com condições especiais, tornando mais acessível a conquista de diferentes objetivos.

A campanha tem validade até 30 de novembro, garantindo aos cooperados um período exclusivo para aproveitar os benefícios e oportunidades oferecidos pela iniciativa.