UEG alerta para edital do Minha Vaga 2025/1

A Pró-Reitoria de Graduação Universidade Estadual de Goiás (PRG|UEG) alerta para o edital do Minha Vaga. O Processo Seletivo é para Reingresso, Transferência Interna, Transferência Externa e Portadores de Diploma nos cursos de graduação da Universidade (bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia) para o 1º semestre letivo 2025.

São ofertadas 6.306 vagas em 34 cursos cursos de diversas cidades, turnos e modalidades. Entre os cursos ofertados estão Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Psicologia e Sistemas de Informação.

Minha Vaga

As inscrições podem ser feitas até 13 de dezembro, exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento do formulário disponível em www.minhavaga.ueg.br. Confira o Edital Minha Vaga 2025/1.

O Reingresso é destinado aos discentes da UEG que não efetuaram a renovação de matrícula na UEG nos últimos dois períodos letivos, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso.

Para concorrer à vaga de Transferência Interna os candidatos deverão estar regularmente matriculados ou com trancamento no semestre letivo de 2024/2, nas matrizes a partir de 2021/1, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso.

Para os estudantes da UEG é admitida Transferência Interna entre turnos de um mesmo curso e câmpus/unidade universitária; no mesmo curso em outros câmpus/unidade universitária; em cursos da mesma área do conhecimento em outros câmpus/unidade universitária.

Para concorrer à vaga de Transferência Externa os estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) deverão estar regularmente matriculados ou com trancamento de matrícula no semestre letivo de 2024/2, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso com objetivo de dar prosseguimento nos estudos no mesmo curso ou em cursos da mesma área do conhecimento.

Para concorrer à vaga de Portador de Diploma de Graduação o candidato deve comprovar a conclusão em pelo menos um curso de graduação em uma Instituição Ensino Superior (IES) devidamente reconhecida pelo MEC e/ou por outro órgão competente.

A relação dos documentos exigidos no momento da inscrição, bem como dos cursos com as referidas vagas, pode ser conferida no edital.

O resultado final do processo seletivo e a convocação para cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada serão publicados no dia 11 de fevereiro de 2025, no endereço eletrônico www.minhavaga.ueg.br.