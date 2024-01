Doações de plantas estão suspensas entre os dias 22 e 29 de janeiro com previsão de retorno no dia 30

Publicado: 19.01.2024

As estufas do Jardim Botânico, que abrigam diversas mudas nativas do Cerrado, vão passar por manutenção de rotina, entre os dias 22 e 29 de janeiro. Durante esse período, as doações das plantas estarão suspensas, com previsão de retorno no dia 30.

“Será uma manutenção para garantir a qualidade das plantas. A população aderiu bastante a nossa campanha de doação, com mais de 12 mil mudas de espécies nativas, frutíferas e ornamentais, distribuídas”, afirma o diretor de Meio Ambiente, Thiago Vitorino.

A manutenção não irá prejudicar o funcionamento do Jardim Botânico. O parque permanecerá aberto para visitação. A doação de mudas é realizada semanalmente de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Para receber as plantas é necessário apresentar um documento de identificação.

Troca consciente

Apesar das doações de mudas no jardim botânico estarem temporariamente suspensas, o projeto Troca Consciente segue normalmente. A ação disponibiliza diversas espécies nativas do Cerrado em troca de materiais recicláveis, eletrônicos ou alimentos não perecíveis.

O objetivo é promover a arborização urbana, além da conscientização da população sobre o descarte correto do lixo. Os alimentos arrecadados auxiliam nas ações do Voluntários de Coração.

Confira o cronograma para o ano de 2024 do projeto Troca Consciente:

19/01/2024 — Distrito de Joanápolis

26/01/2024 — Viveiro Municipal

02/02/2024 — Jardim Promissão

09/02/2024 — Viveiro Municipal

16/02/2024 — Parque Ipiranga

23/02/2024 — Viveiro Municipal

01/03/2024 — Industrial

08/03/2024 — Viveiro Municipal

15/03/2024 — Vila Jaiara