Unidades de ensino já estão se preparando para receber os estudantes no dia 23

Publicado: 19.01.2024

Foto: Gabriel Augusto – PMA

Os gestores, coordenadores pedagógicos, professores e equipe de inclusão se reuniram nesta quarta-feira, 17 e quinta-feira, 18, e passaram por uma formação intensa, preparando-se para o ano letivo de 2024. Os espaços escolhidos para a realização das reuniões foram o Teatro Municipal, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Fórum e as unidades de ensino. Ao todo, as orientações pedagógicas, palestras e oficinas estão sendo oferecidas a mais de três mil servidores do município de Anápolis.

A professora do CMEI José Epaminondas Roriz, Izabela Sanches, frisou a importância de os professores e servidores da Educação adquirirem novas metodologias de ensino e práticas pedagógicas. “Temos a responsabilidade de atualizar os conhecimentos e adquirir novos saberes. Quando estamos em constante formação, acompanhamos as novas metodologias de ensino e contribuímos para o enriquecimento do desenvolvimento das crianças. Outro ponto fundamental é que nos tornamos mais reflexivos sobre a nossa prática docente”, afirma.

Entre os tópicos trabalhados, destacam-se o planejamento pedagógico, a educação inclusiva e a matemática na Educação Infantil. O secretário Municipal de Educação, Alex Martins, afirmou que esses momentos são essenciais para todos os envolvidos que contribuem para a oferta de educação à população. “A Prefeitura de Anápolis investe na formação dos nossos servidores como forma de valorização do trabalho realizado e visando também a melhoria na qualidade do ensino dos nossos estudantes”, disse.

Todas as formações contam com o apoio da Editora FTD, que é parceira da rede municipal na elaboração dos materiais pedagógicos para o ano de 2024. Além disso, contam com a participação de palestrantes renomados, tais como a mestre em Educação Luciane Chycz, a professora doutora Sandra Puliezi e a professora formadora Tamires Goulart.