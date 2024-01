Semana Pedagógica específica para os docentes foi conduzida pelo Programa Escola Viva

Publicado: 23.01.2024

“O esporte na escola não traz somente benefícios à saúde física dos estudantes, mas contribui para o desenvolvimento deles em todos os outros componentes curriculares, porque trabalha a concentração, respeito às regras e a coordenação motora”. Desta forma, a professora da Escola Municipal Deputado José de Assis, Giselle Moreno, ressalta a importância da Educação Física nas unidades de ensino da rede municipal de Educação.

Visando preparar os professores para o ano letivo de 2024, o Programa Escola Viva elaborou uma semana pedagógica específica para o componente da Educação Física, com oficinas teóricas e práticas sobre diversas modalidades. Capoeira escolar, defesa pessoal e jogos educativos de lutas, iniciação ao futsal, handebol, vôlei, ginástica escolar e atletismo foram alguns dos assuntos abordados.

O secretário Municipal de Educação, Alex Martins, ressalta que a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, continua investindo cada vez mais no esporte como ferramenta de melhoria na qualidade do ensino. “Cada vez mais temos visto o interesse dos nossos alunos pelo esporte e, consequentemente, o comprometimento deles com as outras matérias escolares. Isso nos motiva para continuarmos a trazer mais modalidades para a vivência deles”, diz.

“Idealizamos esta iniciativa com o objetivo de proporcionar aos professores a vivência com todas as modalidades trabalhadas na rede, inclusive o badminton e o frisbee, que estamos gradualmente incluindo no nosso quadro de atividades. E são estes professores que vão, cada vez mais, fazer a integração das unidades por meio do esporte”, ressalta Markus Bonfim, coordenador do Programa Escola Viva.

Para Vivian Aires, professora da Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa, a troca de experiências entre os docentes é um dos pontos altos da semana pedagógica. “Cada um aqui é especialista em uma área do esporte e, com estes momentos de encontro, podemos aprender mais sobre outras modalidades e entender as vivências dos colegas nas unidades nas quais eles atuam. Tenho a certeza de que nossos estudantes só têm a ganhar com o aprendizado que estamos adquirindo nestes dias”, pontua.

Jerea e Zatopek

Durante todo o ano, o Programa Escola Viva trabalha o esporte nas escolas por meio dos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis (Jerea) e do Projeto Zatopek. “Estamos com uma programação muito especial para todo o ano de 2024 e tenho certeza de que nossos atletas vão se destacar”, conta o professor Markus Bonfim.

O Projeto Zatopek, circuito de corrida de rua da rede municipal, é realizado há cerca de 14 anos e reúne estudantes de todas as idades, em diversas categorias. Dele, saíram grandes talentos do atletismo nacional, como os ex-estudantes Juliano Silva e Gabriel Douglas, medalhistas em competições nacionais e internacionais.

Já nos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis, Jerea, os estudantes têm a oportunidade de aprender as modalidades queimada, futsal, atletismo, vôlei, badminton, ultimate frisbee, xadrez e ginástica artística.