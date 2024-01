IBCR – Br mede desempenho do setor de serviços para estimar crescimento da atividade econômica (Foto: Cristiano Borges)

Publicado: 24.01.2024

Goiás obteve alta de 10% em novembro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2022, no Índice de Atividade Econômica (IBCR), medido pelo Banco Central (BC). No mesmo período, o crescimento brasileiro foi de 2,2%.

Os dados, validados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), apontam que o estado alcançou o melhor resultado do país entre as demais unidades federativas.

A análise do Banco Central também mostra que Goiás ocupou a primeira posição na variação mensal com ajuste sazonal, na comparação entre os meses de novembro e outubro de 2023. Neste indicador, o crescimento foi de 4,1%, diante do aumento nacional de 0,01%.

ATIVIDADE ECONÔMICA

“Os dados do Banco Central evidenciavam que a economia goiana está crescendo e apresentando resultados elevados e muito acima da média do restante do país. A gestão continuará empreendendo esforços para impulsionar ainda mais essa performance”, pontua o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

No acumulado do ano e em 12 meses, a atividade econômica goiana também apresentou bons resultados. Com aumento de 5,6% e 5%, respectivamente, contra 2,4% e 2,3% de crescimento nacional, Goiás alcançou o segundo lugar entre os demais estados, ficando atrás somente do Paraná.

O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, salienta que o IBCR vem revelando um desempenho consistente da economia goiana ao longo do ano. Figueiredo também comemora os avanços.

“Goiás apresentou o maior crescimento entre todos os estados avaliados no interanual e o mais importante: também obteve um crescimento de 5,6% no acumulado do ano, um resultado surpreendente e mais que o dobro do crescimento nacional”, destaca.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Brasil (IBC-Br), divulgado desde março de 2010, avalia o ritmo de crescimento da economia, servindo como uma estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) em um determinado período.

O IBC-Br é composto por dados das atividades industriais, de serviços e agropecuárias.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria-Geral de Governo – Governo de Goiás