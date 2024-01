Beneficiadas são vítimas de violência doméstica, em situação de vulnerabilidade social, com medida protetiva e inscritas no CadÚnico

Publicado: 24.01.2024

Foto: Victor Augusto – PMA

Em parceria com a gestão municipal, o Governo do Estado, através do Goiás Social, entregou nesta segunda-feira, 22, os cartões do ‘Goiás por Elas’ para mulheres anapolinas vítimas de violência doméstica. O evento contou com a presença de técnicos da assistência social do Estado e do município, e da secretária de Integração, Eerizania Freitas.

As mulheres contempladas receberão mensalmente um valor de R$ 300, pelo período de até um ano, garantindo amparo social e financeiro em uma situação de violência e em vulnerabilidade social, e contribuindo para o rompimento com o ciclo em que se encontram. As beneficiadas estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e possuem medida protetiva de urgência.

Titular da pasta que coordena as ações de assistência social em Anápolis, a secretária Eerizania Freitas, agradeceu pelo apoio do Governo do Estado e a parceria com o município. “Agradeço em nome das mulheres anapolinas, em nome do prefeito Roberto Naves e da primeira-dama Vivian Naves, e de toda a rede de proteção do município. Hoje, quem ganha nessa tarde são as mulheres anapolinas”, comenta.

A secretária ainda relembrou a atuação da rede de proteção à mulher em Anápolis, considerada uma das mais preparadas e fortalecidas de Goiás. “Essa é a cidade com uma das redes mais fortalecidas de todos os 246 municípios goianos. Temos um centro de referência de assistência social especializado no atendimento às mulheres, quem é o CRAM, temos uma delegacia especializada, um ministério público muito alinhado com a rede, um juizado, um conselho da mulher extremamente atuante. Além disso, ofertamos cursos de qualificação profissional, de forma descentralizada, para atender essas mulheres”.

UPA da Mulher Anapolina



A secretária ressaltou ainda que a Rede de Proteção à Mulher em Anápolis se fortalece ainda mais com a UPA da Mulher Anapolina, anunciada pela primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, que destinou toda a sua emenda parlamentar, mais de R$ 11 milhões, para a construção do equipamento público destinado ao atendimento exclusivo da mulher no município. “Anápolis mais uma vez pioneira no atendimento especializado à mulher com a construção da primeira UPA da Mulher do Estado de Goiás e do Centro-Oeste. Não podemos deixar de agradecer à nossa primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, por pensar políticas públicas voltadas à mulher”, finalizou.

Goiás por Elas

O programa estadual foi criado com o objetivo de romper com o ciclo de violência contra a mulher, contemplando esse público em situação de extrema pobreza, pobreza ou baixa renda, inscritas no Cadastro Único, com medida protetiva de urgência. As mulheres recebem um repasse de R$ 300 por mês, por até um ano, e têm prioridade de acesso aos demais programas do Governo de Goiás, como Mães de Goiás, Aluguel Social, água, energia, Passe Livre Estudantil e Aprendiz do Futuro e benefícios da OVG.