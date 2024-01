Unidade realiza atendimentos desde julho de 2019, tornando-se o canal direto e personalizado para pais e responsáveis preocupados com a saúde das crianças

Publicado: 24.01.2024

Foto: Bruno Velasco – PMA

O atendimento infantil de urgência desempenha um papel vital na promoção da saúde e no tratamento eficaz de crianças em emergências. A abordagem centrada na criança, a rapidez na resposta e a coordenação efetiva entre os profissionais de saúde são fundamentais para garantir resultados positivos. Visando promover uma ação efetiva e direta a esse público, a Prefeitura Municipal de Anápolis, pioneiramente, criou a UPA Pediátrica, sendo a primeira do tipo no Centro-Oeste e a terceira do Brasil.

A unidade realiza atendimentos desde julho de 2019, tornando-se o canal direto e personalizado para pais e responsáveis preocupados com a saúde de seus filhos. Consolidando-se como referência em resolutividade, a unidade oferece assistência por meio de profissionais de saúde treinados especificamente para lidar com as necessidades das crianças, em um espaço acolhedor, seguro e equipado com recursos específicos para o público infantil.

No ano passado, entre janeiro e novembro, a UPA Pediátrica realizou mais de 525 mil procedimentos, isso considerando a atuação de multiprofissionais, administração de medicação, realização de exames laboratoriais e de imagem. Esse número reflete a qualidade que permeia desde a escuta inicial no acolhimento da demanda espontânea até toda a assistência prestada aos pacientes.

Anthony Emanuel, um dos pacientes da UPA Pediátrica, teve sua experiência destacada por sua mãe, Ingrid Kailaine, que ressaltou o atendimento acolhedor e responsável oferecido à criança. “Tive total apoio do hospital e da equipe médica, e foi graças a isso que tudo deu certo. Além disso, todo o atendimento foi pelo SUS e sou muito grata por todo o acompanhamento”, afirmou a mãe.

Vale lembrar que a UPA Pediátrica Dr. Lineu Gonzaga Jaime oferece serviços de urgência e emergência, tanto clínicos quanto pediátricos, com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana. O atendimento é voltado para crianças de 0 a 15 anos. A unidade conta com cinco consultórios médicos, farmácia, ludoteca, dois isolamentos, salas de nebulização, estabilização, medicação, coleta, curativo, raios-X, leitos de observação e setor de urgência com reanimação.

A equipe multidisciplinar possui médicos pediatras, clínicos e ortopedistas (apenas na área infantil); enfermeiros; técnicos de enfermagem, gesso e raios-x; assistente social, nutricionista, farmacêutico, biomédico, psicólogo e psicopedagogo.