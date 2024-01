16ª edição do evento deve reunir, até o próximo domingo (28/01), milhares de apreciadores da espécie para realização de uma série de atividades desportivas no Parque de Exposição Agropecuária de Iporá (Foto: Foto Ênio Tavares)

Publicado: 25.01.2024

Considerado o maior evento de muares do mundo, o Encontro Nacional de Muladeiros teve início na última terça-feira (23/01), em Iporá, região Oeste de Goiás. Em sua 16ª edição, o evento deve reunir, até o próximo domingo (28/01), milhares de apreciadores da espécie para a realização de uma série de atividades desportivas no Parque de Exposição Agropecuária do município.

Neste ano, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) marca presença em todos os dias do evento. Técnicos das áreas de Educação Sanitária, Sanidade Animal e Fiscalização Agropecuária da Agência vão oferecer atendimento orientativo das 8 às 18 horas, em estande especial montado para o evento.

ENCONTRO NACIONAL DE MULADEIROS

Conforme explica o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, a presença no encontro vai permitir que seja apresentada, de maneira didática, as funcionalidades do Passaporte Equestre, lançado em abril de 2022.

“Trabalhamos para facilitar o transporte equestre em eventos dessa natureza. Para isso, criamos o Passaporte que confere, ao proprietário do animal, autonomia para emitir suas liberações diretamente no Sistema de Defesa Agropecuária (Sidago). A parceria com o evento vai nos permitir levar informações de como esse público pode se beneficiar dessa facilidade logística”, esclarece.

O público interessado em conhecer as vantagens e os requisitos para conseguir o Passaporte Equestre pode se dirigir ao espaço da Agrodefesa, que estará transmitindo vídeo orientativo sobre o assunto, além de disponibilizar técnicos para tirarem dúvidas.

“Se antes os criadores de equídeos e demais pessoas dependiam de um responsável técnico do evento para emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) para liberar o retorno, com o Passaporte Equestre, eles mesmos fazem essa liberação diretamente no Sidago. Agilidade e praticidade que vieram com esse serviço”, enaltece a gerente de Educação Sanitária da Agrodefesa, Telma Gonzaga.

PASSAPORTE EQUESTRE

Criado pela Lei 20.947/2020 e lançado pelo governador Ronaldo Caiado durante o Encontro de Muladeiros realizado em abril de 2022, o Passaporte Equestre é uma ferramenta que substitui uma série de documentos que precisavam ser apresentados pelos criadores e profissionais veterinários nas operações de movimentação de equídeos. Dentre esses documetnos estão a Guia de Trânsito Animal (GTA), nota fiscal, exames de anemia infecciosa equina (AIE), mormo e atestado de vacinação contra influenza equina.

Com o Passaporte, todas essas informações vão estar disponíveis em meio eletrônico, pela identificação dos animais com chip e cadastrados em um documento acessado por QR Code pelo smartphone. Quem faz adesão pelo passaporte tem uma extensão no prazo de validade dos exames, que passa de 60 para 180 dias.

Clique aqui e confira o manual que explica como solicitar o passaporte equestre.

Assista ao vídeo explicativo sobre o passaporte equestre

https://www.youtube.com/watch?v=3T5ehlM3xSo

Editado por Hosana Alves via Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás