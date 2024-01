Publicado: 25.01.2024

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) visitou a Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG) no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, nesta quarta-feira, 24. Na ocasião, teve uma conversa com o presidente da entidade, Dr. Jales. O propósito da visita foi ressaltar a parceria estabelecida em prol do combate efetivo à doença.

A visita reforça o papel de Antônio Gomide como parceiro da ACCG e seu compromisso com a melhoria da saúde dos goianos, sobretudo em relação ao combate ao câncer. Por isso, o parlamentar destinou R$ 2,6 milhões em emendas parlamentares à entidade.

Desse montante, R$ 1,5 milhões foram direcionados à unidade oncológica de Anápolis, enquanto R$ 1,1 milhão será destinado ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.

“Compreendemos que medicamentos e procedimentos médicos são caros no tratamento oncológico. Unimos forças para aliviar essa carga e garantir que todos tenham acesso aos recursos necessários para a recuperação,” afirma o deputado.