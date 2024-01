Publicado: 26.01.2024

A Saneago alerta a população sobre tentativas de golpes pela Internet por meio de sites fraudulentos, que tentam se fazer passar pelo site oficial da empresa.

Equipes de Tecnologia da Informação da Saneago identificaram na última quarta-feira (24/01) mais um site fraudulento: (https://www14.agencia-virtual-saneago.com/).

A Saneago informa também que suas equipes de TI estão trabalhando para retirar o site fraudulento do ar e que o crime cibernético já foi comunicado à polícia.

A Saneago reforça que está disponível, 24 horas por dia e sete dias por semana, por meio de seus canais oficiais de comunicação com o usuário que são o número 0800 645 0115, o chat on-line no site www.saneago.com.br, e as redes sociais (que também são páginas oficiais da Companhia de Abastecimento de Goiás no Facebook, Twitter e Instagram).

A Saneago disponibiliza ainda um número de Whatsapp: (62) 3269-9115 e possui aplicativo para smartphones.

A empresa adverte que seus canais de contato (acima citados) são gratuitos e virtuais, sendo inclusive divulgados e facilmente encontrados na própria fatura de água/esgoto.

Caso o usuário prefira atendimento presencial, poderá procurar pelos guichês de atendimento da Saneago em unidades de Vapt Vupt, mediante agendamento prévio pelo site: www.vaptvupt.go.gov.br.

Para emitir a 2ª via ou fazer qualquer outra solicitação de serviço a população deve entrar em contato, exclusivamente, por meio dos canais oficiais da companhia.

Apesar da facilidade de obter o serviço pela internet, a atividade exige sempre muita atenção e cuidado redobrado por parte dos clientes para evitar fraudes.

por Hosana Alves