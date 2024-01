Resultado preliminar do ProBem 2024/1 já está disponível no site ovg.org.br (Foto: Aline Cabral)

Publicado: 27.01.2024

A lista preliminar dos classificados no processo seletivo do Programa Universitário do Bem (ProBem) já está disponível no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O prazo para interposição de recursos segue até a próxima quinta-feira (1º/02) e o resultado final da seleção será publicado no dia 6 de fevereiro (06/02).

Ao todo, o Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da OVG, oferece quatro mil bolsas de estudo para o ensino superior, sendo mil integrais e 3 mil parciais, a estudantes em vulnerabilidade social com registro ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

“Sabemos da importância do ensino superior para a mudança de vida não só do estudante, mas de toda a família. Minha maior alegria é ver quantas portas se abrem a esses bolsistas com a ajuda do governo Caiado”, destaca a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

MATRÍCULA ATIVA

Para usufruir do benefício, é necessário que o estudante esteja com matrícula ativa. A comprovação da regularidade será feita mediante informações prestadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) em sistema informatizado do ProBem, até o dia 29 de fevereiro (29/02).

Caso a matrícula do estudante não seja confirmada pela IES até a data mencionada, o estudante perderá o direito ao benefício e a bolsa irá compor o saldo de vagas direcionadas aos próximos classificados, conforme prevê o edital.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem, pelos telefones: (62) 3270-8500 (região Metropolitana), 0800 062 9413 (interior) ou ainda pelo WhatsApp (62) 99641-6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

PROBEM

Divididas entre parciais e integrais, as bolsas correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 650, ou a 100% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 1.500.

Já as bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm seus limites maiores: R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais, uma vez que os valores das mensalidades desses cursos são superiores aos dos demais.

Editado por Márcia Fabiana via Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás