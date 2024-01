Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, evento começa na próxima segunda-feira (29/01), com extensa programação e participação de profissionais e educadores convidados (Foto: Secult-GO)

Publicado: 27.01.2024

Começa na próxima segunda-feira (29/01), e segue até o dia 3 de fevereiro, o “VIII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão: para dançar nos palcos das infâncias: docências, investigações e criações”, a ser promovido pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

A iniciativa é um projeto contemplado pelo edital de Ações Formativas em Goiás, da Lei Paulo Gustavo, mecanismo do governo federal, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), e um dos primeiros a ser executado no Estado.

A programação do evento é gratuita e será realizada na Faculdade de Educação Física e Dança (Campus Samambaia), e no Centro de Cultura e Eventos da UFG (Praça Universitária). No roteiro estão mesas redondas, palestras, rodas de conversas, oficinas para crianças e pessoas adultas, espetáculos de dança, performances e trocas de experiências nos núcleos temáticos e estágios obrigatórios.

O seminário terá debates acerca dos processos criativos e formativos no campo das artes da cena, em diálogo com as diferentes concepções de infâncias, culturas infantis, diversidade, acessibilidade e relações étnicos raciais, com a participação de profissionais e educadores de Goiânia e de São Paulo.

Entre os palestrantes convidados do evento está o escritor, professor, ator e ativista Daniel Munduruku, indígena brasileiro originário do Povo Munduruk. Outro destaque é a conceituada companhia paulista de dança para crianças, Balangandança, com mais de 25 anos de trajetória, que apresentará o espetáculo “Brincos e Folias”. Também haverá debates com Georgia Lengos, criadora e diretora do grupo.

MULTI ENCONTRO

O Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão configura-se como um encontro interativo, integrativo e transdisciplinar em dança para pensar sobre, com, a partir e a favor da infância no fazer artístico, investigativo e docente.

O objetivo do evento é favorecer um espaço de debate, reflexão, formação, trocas e aprendizados sobre a dança como área de conhecimento e suas potencialidades artísticas, criativas, técnicas, poéticas e multilinguageiras no encontro com as infâncias.

A meta também visa impulsionar uma melhora da educação das infâncias com e pela arte no estado de Goiás, num cenário contemporâneo do cerrado brasileiro, bem como oportunizar um aprofundamento de artistas, gestores e professores do campo das Artes da Cena, em especial da Dança e da Pedagogia.

Mais informações e a programação completa do seminário podem ser conferidos aqui.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás