Visita da comitiva à Embrapa Arroz e Feijão. Relatório (pós-visita) será apresentado ao governo chinês, para que seja firmada parceria que contemple não somente agronegócio, mas também outras esferas importantes para o Governo de Goiás, como investimentos, comércio, indústria e outros (Fotos: Seapa-GO)

Publicado: 30.01.2024

Nesta semana, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), conduziu uma comitiva da Universidade Agrícola de Yunnan (YAU), da China, em visita ao estado de Goiás.

O objetivo principal da visita foi fortalecer a rizicultura com parcerias tecnológicas e impulsionar o comércio de arroz com a China, maior parceiro comercial de Goiás no mercado exterior. A programação da visita teve como foco lugares estratégicos para a cadeia do grão no estado.

A comitiva chinesa foi formada por Cai Hong, professora-reitora da Faculdade de Proteção Vegetal da YAU; Wen Jianchen, professor e vice-diretor do Instituto de Pesquisa do Arroz; Chen Lijuan, ex-diretora do Instituto de Pesquisa do Arroz; Tang Dongsheng, professor associado da Faculdade de Proteção Vegetal; e o líder da comitiva, Zhu Youyong, professor, membro da Academia Chinesa de Agronomia e presidente honorário da YAU.

Na segunda-feira (22/01), a missão chinesa foi recebida no Palácio Pedro Ludovico, pelo vice-governador Daniel Vilela e pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende. No encontro, o vice-governador destacou que a agenda contemplava “o que há de mais moderno em tecnologia de produção de arroz, seja por irrigação de terras altas, com o pivô central, ou por inundação, que nós temos aqui também”.

Ainda na segunda (22/01), acompanhados por Élcio Guimarães, chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, os visitantes conheceram o Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Empresa, onde estão armazenados os maiores acervos de recursos genéticos de arroz e feijão do Brasil, plantações de arroz por inundação e com pivô central, e conversaram com os técnicos responsáveis.

Na terça-feira (23/01), acompanhados pelo secretário Pedro Leonardo Rezende e pelo prefeito Altran Avelar, visitaram Flores de Goiás, localizada no Nordeste goiano, uma das regiões de maior cultivo de arroz do estado.

Visita da comitiva chinesa à Casa do Produtor Rural (Fotos: Seapa-GO)

Já na quarta-feira (24/01), foram recebidos na Casa do Produtor Rural pelo titular da Seapa e pelo vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Eduardo Veras.

Os chineses apresentaram o sistema de produção de arroz na província e os desafios enfrentados. No mesmo dia, ainda conheceram a fábrica da Cristal Alimentos, que mostrou todo o processo industrial realizado com os grãos goianos.

Por fim, na quinta-feira (25/01), a missão chinesa visitou as plantações de arroz por irrigação de terras altas em Hidrolândia e fechou a excursão com uma visita ao campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis, onde puderam trocar experiências com o reitor Antônio Cruvinel Neto.

O secretário Pedro Leonardo Rezende, que acompanhou o grupo durante toda a passagem pelo estado, destacou: “Goiás finaliza visita da comitiva chinesa entusiasmado em estabelecer uma forte parceria. As experiências compartilhadas durante a excursão proporcionaram conhecimentos valiosos sobre a produção de arroz em Goiás, reforçando o interesse em colaborações bilaterais produtivas”.

As tecnologias e oportunidades apresentadas pela Seapa durante a visita chamaram a atenção dos representantes chineses.

“Esta visita acontece para que possamos entender melhor a produção de arroz em Goiás e nos deixa animados para estabelecer uma parceria técnica para melhorar a produção de arroz, assim como fechar parcerias por meio de intercâmbios institucionais”, afirmou Zhu Youyong, líder da comitiva asiática.

Ainda segundo o presidente da delegação, um relatório será apresentado ao governo chinês, de forma que seja firmada uma parceria que contemple não somente o agronegócio, mas outras esferas importantes para o Governo de Goiás, como investimentos, comércio, indústria e outros.

“Essa possibilidade de uma parceria tão importante para o Estado de Goiás é um dos melhores resultados que poderíamos esperar desta missão”, avalia a chefe de Gabinete da Seapa, Paula Coelho.

A visita da comitiva chinesa a Goiás faz parte da agenda da Seapa, promovida desde 2023, com o objetivo de fortalecer relações bilaterais do Estado no cenário internacional. A ideia é reafirmar a posição de Goiás como protagonista global no setor agropecuário, apresentando as potencialidades goianas e fortalecendo laços que visem a parcerias comerciais e tecnológicas valiosas.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo de Goiás